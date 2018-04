Asociația sportivă „Suceava pe Bicicletă” va organizat duminică, 22 aprilie a.c., evenimentul „Plimbare pe 2 Roți 2018”. Evenimentul va avea loc între orele 13:30 și 15:00 și este organizat pentru a marca lansarea oficială a acestei organizații. După lansare, bicicliștii vor porni într-o plimbare prin Suceava. Punctul de întâlnire al bicicliștilor va fi esplanada Casei de Cultură din Suceava.

Asociația „Suceava pe Bicicletă” a fost înființată recent, având 15 membrii activi. Președintele asociației este Andrei Toma, în timp ce vicepreședinte este Ruxandra Dura.