Miniseria ‘Big Little Lies’, produsă de HBO, şi lungmetrajul ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’, regizat de Martin McDonagh, au fost marii câştigători ai celei de-a 75-a gale de decernare a Globurilor de Aur, care a avut loc duminică seară la Los Angeles, informează contactmusic.com. Ambele producţii au câştigat câte patru trofee.

‘Big Little Lies’ s-a impus la categoria ‘Cea mai bună miniserie’, iar Nicole Kidman a primit trofeul pentru ‘Cea mai bună actriţă în rol principal’ pentru prestaţia sa în această producţie. ‘Big Little Lies’ a mai câştigat premiile categoriilor ‘Cea mai bună actriţă în rol secundar’ (Laura Dern) şi ‘Cel mai bun actor în rol secundar’ (Alexander Skarsgard).

Cât priveşte lungmetrajul ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’, producţia s-a impus la categoriile ‘Cel mai bun film-dramă’, ‘Cea mai bună actriţă în rol principal’ (Frances McDormand), ‘Cel mai bun scenariu’ (Martin McDonagh) şi ‘Cel mai bun actor în rol secundar’ (Sam Rockwell).

Trofeul categoriei ‘Cel mai bun regizor’ a mers către Guillermo Del Toro, pentru ‘The Shape of Water’.

Premiul onorific ‘Cecil B. DeMille’ l-a primit Oprah Winfrey. Actriţa şi vedeta de televiziune a ţinut un discurs emoţionant, iar atunci când a făcut referire la bărbaţii care s-au folosit de puterea lor pentru a reduce femeile la tăcere, a fost intens aplaudată. Ea a încheiat: ‘Timpul lor s-a scurs!’ (făcând referire la campania ‘Time’s Up’).

Cea de-a 75-a gală a premiilor Globurile de Aur a fost prezentată de Seth Meyers. Întreaga seară a fost marcată de solidaritate – vedetele s-au prezentat pe covorul roşu purtând haine negre, în semn de protest faţă de inegalitatea de gen de la Hollywood şi de comportamentul neadecvat. Printre celebrităţile care s-au alăturat iniţiativei ‘Time’s Up’ s-au numărat: Reese Witherspoon, Eva Longoria, Shailene Woodley, Debra Messing, Jessica Biel, Millie Bobby Brown, Alexis Bledel şi Laura Dern.

Lista completă a câştigătorilor celei de-a 75-a gale de decernare a Globurilor de Aur:

FILM:

Best Motion Picture, Drama: ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’

Best Motion Picture, Comedy or Musical: ‘Lady Bird’

Best Director of a Motion Picture: Guillermo Del Toro, ‘The Shape of Water’

Best Performance by an Actor in a Motion Picture, Drama: Gary Oldman, ‘Darkest Hour’

Best Performance by an Actress in a Motion Picture, Drama: Frances McDormand, ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’

Best Performance by an Actor in a Motion Picture, Comedy or Musical: James Franco, ‘The Disaster Artist’

Best Performance by an Actress in a Motion Picture, Comedy or Musical: Saoirse Ronan, ‘Lady Bird’

Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture: Sam Rockwell, ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’

Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Motion Picture: Alison Janney, ‘I, Tonya’

Best Screenplay: ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’

Best Original Score: Alexander Desplat, ‘The Shape of Water’

Best Animated Feature: ‘Coco’

Best Foreign Language Film: ‘In the Fade’

Best Original Song: ‘This Is Me’, ‘The Greatest Showman’

TELEVIZIUNE:

Best TV Series, Drama: ‘The Handmaid’s Tale’

Best TV Series, Comedy or Musical: ‘The Marvelous Mrs. Maisel’

Best Limited Series or TV Movie: ‘Big Little Lies’

Best Performance by an Actor in a Television Series, Drama: Sterling K Brown, ‘This Is Us’

Best Performance by an Actress in a Television Series, Drama: Elisabeth Moss, ‘The Handmaid’s Tale’

Best Performance by an Actor in a Television Series, Comedy or Musical: Aziz Ansari, ‘Master of None’

Best Performance by an Actress in a Television Series, Comedy or Musical: Rachel Brosnahan, ‘The Marvelous Mrs. Maisel’

Best Supporting Actress in a Series, Limited Series or TV Movie: Laura Dern, ‘Big Little Lies’

Best Supporting Actor in a Series, Limited Series or TV Movie: Alexander Skarsgard, ‘Big Little Lies’

Best Performance by an Actor in a Limited Series or TV Movie: Ewan McGregor, ‘Fargo’

Best Actress, Limited Series or Television Movie: Nicole Kidman, ‘Big Little Lies’