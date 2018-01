Ai aflat si tu? Bijuteriile vintage au ramas in continuare in tendinte. Sunt adorabile. De acum poti fi sigura ca le poti purta fara restrictii.

Vrei sa le faci cadou pentru o persoana draga tie ori pentru tine? Indiferent de alegerea pe care trebuie sa o faci, cadoul va fi unul inspirat si inedit. Fiecare femeie va purta cu drag un astfel de cadou. Pentru ca, nu-i asa, bijuteriile sunt o alta slabiciune a femeilor, cand vine vorba de aspectul exterior. Fara ele, pur si simplu nu se poate. Bijuteriile si accesoriile vintage, pe langa aspectul lor unic, poarta in spate si o valoare sentimentala si morala de o insemnatate aparte. De valoarea lor materiala, nici nu mai incap discutii.

Inca de pe vremuri, mamele sau bunicile care detineau astfel de bijuterii obisnuiau sa le ofere in dar fiicelor si nepoatelor. In acest fel ele dainuie si in zilele noastre si sunt nepretuite. Maiestria si truda cu care sunt realizate, dar si frumusetea aparte a bijuteriilor vintage, toate acestea la un loc le transforma in adevarate mesagere ale unor popoare, ducand poveste lor in eternitate.

Chiar daca moda este schimbatoare, bijuteriile vintage nu se vor demoda si pot fi usor de asortat la nenumarate tinute. Regula, insa, ar trebui sa fie una sigura: la o tinuta vintage, poarta accesorii vintage. Dar, cum regulile sunt facute pentru a fi incalcate, accesoriile vintage pot fi incadrate si la outfit-uri moderne, nu doar la cele vintage. Atitudinea conteaza.

Bijuteriile vintage sunt originale, au un plus de valoare, in comparatie cu bijuteriile comerciale, moderne iar specialistii te asigura ca vor ramane in tendinte pentru totdeauna.

Iata care sunt cele mai cautate bijuterii vintage si unde poti gasi modele chic?

Cerceii vintage

Cerceii sunt printre cele mai cautate bijuterii vintage. Fiecare doamna sau domnisoara se bucura sa primeasca in dar o pereche de cercei vintage, autentici sau in stil vintage, updatat zilelor noastre.

Nu ai gasit cea mai chic pereche de cercei vintage, ce se asorteaza si la o tinuta casual? Cauta mai bine in magazinele de specialitate sau in targurile de haine si accesorii vintage. Magazinele online sunt si ele o optiune la indemana, iti vin in ajutor cu modele de cercei vintage in stiluri variate.

O pereche de cercei candelabru, de exemplu, in stil vintage, cu pietre colorate sau nu, transforma si da valoare atat unui outfit de zi, cat si unei tinute de seara, cu iz vintage.

Realizati din argint, considerat inca de pe vremuri un material pur si cald si placati cu rodiu sau agate, cerceii in acest stil cuceresc orice privire si raman in tendinte in continuare.

Coliere vintage

Colierele vintage sunt si ele la moda. Preferate mai ales de doamne, colierele in stil vintage sunt o declaratie de stil a femeii moderne. Vechiul se intrepatrunde cu noul si da tonul unui aspect vintage modern. Colierele din argint filigranat, originale din Irak, colierele cu perle albe sau negre, colierele cu bani de argint sau din aur, cele de inspiratie tribala, toate sunt la mare cautare si au puterea sa te faca sa te simti unica, atunci cand le porti.

De exemplu, un colier vintage, statement, ce imbraca si incadreaza la maxim gatul si decolteul, decorat cu diferite pietre este accesoriul care transforma tinuta de seara vintage intr-una spectaculoasa. Un colier cu cercei vintage, decorat cu banuti si pandantiv cu piatra neagra da un plus de valoare unei tinute in stil minimalist.

Colierele cu broderie la baza gatului, asa-zisele chokere, cu sau fara pietre ori decoratiuni, se purtau inca de pe vremea bunicii si sunt la moda si in zilele noastre. Sunt feminine si extrem de sexy.

Magazinele de specialitate au modele dintre cele mai originale, dar modele chic de coliere vintage poti gasi si in magazinele online.

Bratari si inele vintage

Dintre bijuteriile vintage la moda nu ar trebui sa-ti lipseasca nici bratarile sau inelele.

Bratarile orientale din argint sau de inspiratie traditionala, de dimensiuni mari sunt usor de purtat de-a lungul zilei sau seara, la orice tip de outfit.

Inelele ameridiene, in stil tribal cu fildes sau chihlimbar, din argint cu diferite tipuri de pietre, de mari dimensiuni decoreaza frumos degetele fine ale unei doamne si sunt perfecte la tinutele de seara.

Secretul bijuteriilor vintage este sa le porti cu maiestrie si atitudinea potrivita, demna de o bijuterie vintage, cu mare valoare sentimentala.

Intregeste-ti si tu colectia de bijuterii vintage si poarta-le cu madrie, avand in vedere ca au fost realizate cu truda si maiestrie de mesteri artizani.

