Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, a realizat un bilanț la finalul primului trimestru al acestui an bilanț care arată că procesul de dezvoltare al localității se desfășoară într-un ritm accelerat finanțările preponderente fiind din fonduri europene. Primarul a subliniat că în trei luni s-a realizat cât alții în trei ani.

”Avem un an dificil în fața noastră și suntem determinați să facem față tuturor provocărilor. Până în luna decembrie am plănuit finalizarea mai multor proiecte de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile. În anul 2021 am decontat peste 16,6 milioane de lei pentru lucrările derulate în Siret, în anul 2022 am decontat 32,9 milioane de lei iar în acest an vom depăși 35 de milioane de lei lucrări decontate din fonduri UE. Rezultatele se văd, am finalizat faleza, grădinița, corpul cel nou la liceu și centrul de servicii sociale de la Mănăstioara. Nu încetinim ritmul și vom recepționa în curând centrul de tineret, ambulatoriul, autogara și restul construcțiilor. Anul acesta vom asfalta după ce ACET Suceava va finaliza extinderea rețelei de apă-canal. Nu putem pierde din vedere faptul că în Siret sunt oameni fără acces la apă curentă. Nu putem asfalta și să uităm de acești oameni. În egală măsură, nu putem asfalta fără extinderea utilităților, pentru ca mai apoi să spargem asfaltul”, a declarat Adrian Popoiu.

O scurtă sinteză a activității Primăriei Siret în primele trei luni ale acestui an

Organizare și participare la manifestările prilejuite de Bobotează, Mica Unire;

Pregătirea unor vizite de monitorizare de la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamț pe șantierele unor obiective de investiții precum Centrul recreativ cartier Pădureni, blocurile de locuințe sociale str. Rogojeștilor, Centrul de zi și locuințele sociale de pe str. Castanilor, Centrul de tineret, Autogara și autobaza din zona Vămii Siret, Centrul educațional din zona Vămii Siret, Muzeul de istorie (obiectiv aflat în administrarea CJ Suceava). Monitorizare lucrări la rețelele de apă-canal efectuate de ACET SA Suceava, participare la comandamente de lucru și întâlniri cu proiectanții, diriginții de șantier și constructorul;

Am semnat 7 contracte de finanțare în valoare de aprox. 5 milioane de euro pentru realizarea unui bloc de specialiști din spitale și școli, reabilitarea unor clădiri care aparțin Colegiului Tehnic “Lațcu Vodă” Siret, creșterii eficienței energetice a pavilionului A din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret, instalarea unui sistem de semaforizare, achiziția și montajul de pubele moderne ecologice digitale, execuția unei platforme de depozitare a deșeurilor voluminoase; Deplasări la ministere și întâlniri avute cu miniștri, secretari de stat (inclusiv cu cetățeanul nostru de onoare Marius Alin Andrieș); Atribuirea contractului și semnarea ordinului de furnizare pentru 4 autobuze electrice (estimăm livrarea în această toamnă). Începem astfel operaționalizarea transportului public local în Siret; Execuția și recepția unor lucrări de montaj instalații de detecție a incendiilor și concentrației maxime de oxigen la Spitalul orășenesc;

Propunerea și votarea în ședința de consiliu local a lunii ianuarie a bugetului local cu o alocare record pentru investiții (peste 70% din buget);

Organizarea unei seri de suflet pentru sireteni alături de Părintele Constantin Necula. Alte manifestări cultural-artistice au fost organizate cu regularitate la Centrul Cultural “Mihai Teliman” Siret, cu participare numeroasă din partea comunității;

Depunerea spre finanțare a unui proiect major de dotare cu mobilier, echipamente digitale și materiale didactice a celor două unități școlare cu personalitate juridică din Siret: Școala Gimnazială ”Petru Mușat” Siret care cuprinde și GPN ”Luminița” și Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret;

Participarea la recepția la terminarea lucrărilor la poligonul de pregătire a pompierilor de pe str. Sucevei unde primăria s-a implicat activ în operaționalizarea acestui proiect;

Participare la Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială unde Direcția de Asistență Socială Siret a fost nominalizată pentru categoria “Instituția anului”, alături de Direcțiile din București și Neamț; Finalizarea unor licitații complexe și atribuirea unui contract de furnizare dotări la Parcul Științific și Tehnologic Siret către compania BOSCH. Sperăm ca acesta să fie un semnal ferm de încurajare a investitorilor în zonă;

Am recepționat clădirea Centrului de servicii sociale integrate de la Mănăstioara, urmând ca DAS Siret să planifice activitățile ce vor fi organizate în acest centru;

Am realizat ultimele probe și instruiri la CNC-urile furnizate la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” pentru tinerii și cadrele didactice de la secțiile tehnice ale liceului. Mai avem de lucru și nu slăbim ritmul. ”Finalizăm toate investițiile pe care le-am început și demarăm altele pentru care am obținut deja finanțare”, a conchis primarul de Siret.