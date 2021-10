Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, și-a pezentat joi, 28 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă, bilanțul după primul său an de mandat, bilanț presărat cu realizări notabile. Ținînd cont de situația pandemică prioritară fiind în prezent lupta cu temutul virus primarul Loghin s-a referit în primul rând la capitolul sănătate. El a arătat că Spitalul Municipal Rădăuți, transformat între timp în spital covid, dispune acum de 344 de paturi pentru pacienți covid în condițiile în care anul trecut a avut doar 100 de paturi și de paturi la ATI. ”Au fost făcute eforturi extraordinare pentru spital cu o implicare exemplară a managerului Dan Vatră”, a punctat primarul. El a precizat că în spitalul municipal au fost investiți 7,5 milioane de lei subliniind în mod deosebit sprijinul financiar acordat de Consiliul Județean. Pe lângă această sumă, a menționat Loghin, se mai adaugă alte 8 milioane de euro, fonduri europene atrase prin POIM pentru achiziția de echipemante medicale, contractul de finanțare fiind semnat miercuri, 27 octombrie. ”E un prim pas în ceea ce am promis în programul meu din campanie și anume atragerea de fonduri europene. Iată că în echipă am ajuns la aceste rezultate”, a spus Loghin. La capitolul sănătate primarul a mai menționat de proiectul construirii noului spital de boli infecțioase, proiect în valoare de 5 milioane de euro care se află pe lista de sinteză la Compania Națională de Investiții.

Nouă străzi reabilitate suma investită fiind de 6,2 milioane de lei

Bogdan Loghin a punctat pentru primul an de mandat atragerea de fonduri guvernamentale de 32,3 milioane de lei. Suma cea mai mare de 15 milioane de lei s-a dus pe extinderea prin supraetajare a corpurilor A, B, C pentru amenajarea secției de pediatrie și reabilitare termică la Spitalul Municipal Rădăuți iar alte 11,5 milioane de lei pentru construirea bazinului de înot investiție care este aproape de finalizare. La capitolul realizări Loghin a trecut, de asemenea, reabilitarea unui număr de 9 străzi suma investită fiind de 6,2 milioane de lei. Este vorba de străzile Merilor (29%), Tineretului, Sitarilor, Plugarilor, Bogdan Vodă, Gării, Spitalului, Volovățului, Dobrogeanu Gherea (56%). Lista de investiții a primarului de Rădăuți în primul an de mandat conține 25 de obiective cu o valoare de 10 milioane de lei, investiții finalizate sau aflate în curs de finalizare.

”Fotbalul a depășit așteptările. Îi mulțumesc în mod deosebit patronului Tarsin, domnul Lucescu, sponsorul principal al echipei, fără ajutorul căruia activitatea fotbalistică ar fi imposibilă”

Atragerea de fonduri europene a reprezentat o prioritate a primarului Bogdan Loghin. Conform bilanțului, Primăria Rădăuți are în contractare sau inplementare proiecte cu fonduri europene în valoare de 81,3 milioane de lei. Educația s-a aflat de asemenea printre prioritățile primului an de mandat al primarului de Rădăuți fiind investită în 10 unități de învățământ suma de 1,227 de milioane de lei. La capitolul cultură Bogdan Loghin a amintit printre altele de înființarea trupei de teatru ”Mozaic” iar la sport de organizarea la Rădăuți a campionatului internațional de skandenberg și a campionatului național de biketrial. ”Fotbalul a depășit așteptările. Sunt fotbaliști tineri, motivați care ascultă de antrenor. Îi mulțumesc în mod deosebit patronului Tarsin, domnul Lucescu, sponsorul principal al echipei, fără ajutorul căruia activitatea fotbalistică ar fi imposibilă”, a spus Loghin.

Prin modificarea organigramei a crescut capacitatea administrativă a instituției și calitatea serviciilor oferite cetățenilor

El a arătat că în primul său an de mandat construcțiile au cunoscut o dezvoltare în Rădăuți crescând numărul de certificate de urbanism și de autorizații de construire eliberate. ”Asta pentru că am operaționalizat circuitul acestor documente. Certificatul de urbanism se eliberează acum în maxim 8-10 zile și nu în 15 zile ca înainte iar autorizația de construire în 15-20 de zile față de 25 de zile până acum”, a explicat primarul. El a mai amintit de sponsorizările de 760.000 de euro primite în acest an de mandat fără de care municipalitatea nu s-ar fi descurcat ținând să mulțumească celor care au făcut acest gest. Loghin a trecut în revistă și datoriile cu care a preluat mandatul arătînd că o parte însemnând 3 milioane de lei le-a plătit sau le-a eșalșonat iar o altă parte însemnând 12,5 milioane de lei aflându-se încă pe rol. Nu în ultimul rând, Bogdan Loghin, a amintit de modificarea organigramei instituției prin care s-a reorganizat aparatul de specialitate, reorganizare în urma căreia a crescut capacitatea administrativă a instituției și calitatea serviciilor oferite cetățenilor.