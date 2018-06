Primarul Sucevei, Ion Lungu, a apreciat că bilanțul activității din cel de-al doilea an din actualul mandat, al patrulea, este pozitiv. Printre altele, la capitolul realizări, primarul a trecut asfaltarea unor străzi și parcări și încheierea proiectului cu fonduri elvețiene, în baza căruia a fost modernizat iluminatul stradal prin montarea de lămpi tip LED, au fost achiziționate mașini și biciclete electrice și au fost instalate 28 de stații de încărcare. De asemenea, el a vorbit despre finanțarea Spitalului „Sf. Ioan cel Nou” cu 1 milion de lei, sprijinirea financiară a unor cluburi sportive și unități de cult și darea în folosință a zonei de agrement Tătărași. Ion Lungu susține că cea mai mare nerealizare vizează întîrzierile în accesarea fondurilor europene în exercițiul financiar 2014-2020. Urmează nefinalizarea licitației privind salubrizarea menajeră și pierderea finanțării europene pentru construirea unei grădinițe în cartierul Obcini.

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA-CABINET PRIMAR

RAPORT DE ACTIVITATE

iunie 2017-iunie 2018

1) INFRASTRUCTURA STRAZI

A)Turnat covoare asfaltice

– str. Cipria Porumbescu

– str. Scurta

– str.Aleea Nucului

– str. Florilor

– str. Ion Irimescu

-str.Vasile Bumbac

B) Reabilitare prin asfaltare parcarea MPO Marasestisi si parcarea din zona ARENI , vizavi de sediul IPJ, s-au creat noi locuri de parcare.

C) Asfaltare străzi noi de pământ: finalizata C. Moraru – Ițcani ,in lucru

Lev Tolstoi – Burdujeni-sat, au inceput lucrarile pe M. Sadoveanu – Serpentine si Bogdan Vodă – Zamca

2) REALIZARE FLUIDIZARE TRAFIC RUTIER, Calea Unirii –zona bazar

3) REALIZARE STUDIU DE CIRCULATIE LA NIVEL DE ORAS ,pentru introduceri sensuri unice,supus aprobarii Consiliului local

4) S-A REALIZAT STUDIU DE PREFEZABILITATE PENTRU REALIZARE POD NOU, peste râul Suceava-

-s-a realizat studiu topo+geo, se lucreaza la studiul de fezabilitate

5) SALA POLIVALENTA 5000 de locuri –Aprobare studiu prefezabilitate CNI, in prezent fiind la aprobare la Ministerul Dezvoltarii, este in LISTA SINTEZA la pozitia 1061, in cadrul Subprogramului SALI DE SPORT

6 ) S-A DAT IN FUNCTIUNE ZONA DE AGREMENT TATARASI

7) A avut loc licitia pentru investitia GAZ METAN BURDUJENI SAT –speram sa inceapa lucrarile in acest an

8) SUNT IN CURS DE finalizare 80 DE APARTAMENTE ANL NOI

– demarare constructie bloc pentru bugetari- vânzare de apartamente ANL

9) S-A FINALIZAT STRADA PRINCIPALA PARIS in CARTIERUL EUROPA

-s-au montat transformatoarele pentru alimentarea cu energie electrica a cartierului Europa, se lucreaza la extinderea retelelor electrice in cartier

10) MODERNIZARE PIETE

– Este in curs de finalizare modernizarea Pietei Burdujeni

– Este in curs de finalizare instalatie incalzire Piata centrala

11) AM FINALIZAT IMPLEMENTAREA PROIECTELOR PE FONDURI ELVETIENE:

a. Modernizare iluminat public cu lampi tip LED, proiect finalizat ,din economii proiectul a fost extins si la scoli, unde a fost finalizata licitatia

b. S-au montat cele 28 de puncte de încărcare standard și rapide in cadrul proiectului ”Electromobilitate – Vehicule electrice pentru o municipalitate verde”

c. Am achizitionat masinile electrice la municipalitate, 11autoturisme, 2 furgonete, 2autospeciale .

d. Au fost achizitionate 10 biciclete electrice si infrastructura de incarcare panouri fotovoltaice, care sunt folosite de politia locala

12) AM FINALIZAT si AU FOST APROBATE ,documentatiile pentru Foduri europene 2014-2020 – Documentele strategice SIDU +PMUD,au fost depuse si aprobate la ADR P.Neamt si la AMPOR-Min .Dezvoltarii Regionale.

-am identificat si aprobat in Consiliu Local un sediu nou pentru Divizia de tranpsort electic la capatul strazii Capitan Grigore Andrei in Burdujeni sat,se lucreaza la studiu de fezabilitate, pentru apobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei pe fondurile municipalitatii. Proiectul pentru achizitionarea a 40 de autobuze electrice in valoare de 25.000.000 euro,vrem sa-l depunem pana la sfarsitul lunii august.

-Am depus ADR Piatra Neamt, proiectul pentru centru multifunctional Itcani

-A fost depus la ADR Piatra Neamt, proiectul pentru gradinita Burdujeni sat

-Se lucreaza la proiectul pentru gradinta noua in zona centrala, pe strada Dobrogeanu Gherea.

-Am depus un proiect la Ministerul Eductiei pentru gradinita cartier Itcani

-Se lucreaza la proiectul reabilitare retele termice, pe POIM

-A fost depus si aprobat proiectul de Reabilitare Termica a cladirei Primariei municipiului Suceava, urmeaza in perioada urmatoare sa semnam contractul.

13) FINALIZARE PUG – in faza de avizare mediu, Garda forestiera

– A fost finalizat Registrul Spatiilor Verzi, in municipiul Suceava

14) SE LUCREAZA LA REABILITAREA STATUII LUI STEFAN CEL MARE , de la Cetate, lucrarea va fi finalizata pana la mijlocul lunii august.

De asemeni a fost licitat si adjudecat proiectul de Amenajari exterioare la Statuia lui Stefan cel Mare, care va fi finalizat in luna octombrie.

15) S-a reluat procedura de licitatie pentru SOLUTIA DE PROIECTE PENTRU MONUMENTUL UNIRII, pe care vrem sa-l realizam impreuna cu Consiliul judetean, care va fi amplasat vizavi de Palatul Administrativ. Prima licitatie nu a fost adjudecata.

16) SE LUCREAZA LA REABILITAREA GARDULUI LA CIMITIRUL PACEA VECHI.

S-au repartizat locuri de veci tuturor bisericlor din cartierele din Itcani si Burdujeni.

17) A FOST DEMARAT PROIECTUL DE MODERNIZARE A STRANDULUI DE LA ITCANI

S- a efectuat expertiza tehnica care arata ca bazinele sunt fisurate, trebuiesc daramate.

A fost licitat si adjudecat proiectul tehnic pentru reabilitare strand.

18) S-A APROBAT IN SENAT, FIIND IN DEZBATERE IN CAMERA DEPUTATILOR , proiectul initiat de municipalitate pentru transferul unor suprafete de paduri parc, in zona Sipote si Zamca.

Multumesc tuturor parlamentarilor suceveni pentru implicare.

19) IN DOMENIUL CULTURAL

– organizare Festival Internațional al Filmului Ecologist, octombrie 2017.

– realizare proiect Zilele Teatrului Matei Visniec, in parteneriat cu Ministerul Culturii

-A fost intocmit si aprobat proiectul CENTENAR 2018.

-De asemenea au fost finantate proiectele, Festivalul de Arta Medievala, Lira de aur, Craciun in Bucovina, Paste in Bucovina, Revelion in aer liber, Zilele Orasului Suceava.

De asemeni am continuat ornarea orasului , pentru sarbatorile de iarna prin montarea unei cupole luminoase pe esplanada din centru.

20) AM REALIZAT DOUA NOI PARTENERIATE,INFRATIRI , cu orasele Soroca dinRepublica Moldova si Bethleem din Palestina.

21 ) AM SPRIJINIT FINANCIAR, SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SUCEAVA

-1.000.000 lei,achitati aprilie 2018

22) AM SPRIJINIT SPORTUL SUCEVEAN

1.handbal

2. fotbal

3. celelalte ramuri sportive

23) AU FOST SPRIJINITE UNITATILE DE CULT

-Cea mai mare suma 1.000.000 lei pentru noul sediu al seminarului si 500.000lei Catedrala Nasterea Domnului Suceava, pentru incepere lucrari pictura .

24) Am sarbatorit 103 cupluri,care au implinit 50 ani casatorie.

25) Municipiul Suceava a obtinut titlu de Excelenta in educatie la nivel national si a fost declarat Destinatie europeana de excelenta.

NEREALIZARI

1) Cea mai mare nerealizare, intarzieri in accesarea fondurilor europene 2014-2020

2) Pierdere finantare europeana, gradinita Cartier Obcini.

3) Intarziere lucrari investitii si reparatii, lipsa forta munca.

PRIMAR ION LUNGU

SUCEAVA 20.06.2018