DRDP Iași a încheiat sezonul de iarnă 2018/2019. În această perioadă, la nivelul Secțiilor de Drumuri Naționale din subordine am intervenit în activitățile de deszăpezire cu 442 autoutilaje (111 proprii și 331 închiriate). Totodată, au fost consumate peste 83.000 tone de sare, 715 tone de clorură de calciu și 95 tone soluție ecologică. Facem precizarea că, la nivelul DRDP Iași, Comandamentul de iarnă a fost instituit pentru perioada 01 octombrie 2018 – 31 martie 2019 pentru bazele de deszăpezire din zona de munte, respectiv 01 noiembrie 2018 – 31 martie 2019, pentru bazele din zonele de șes.

În continuare, odată cu retragerea autoutilajelor de deszăpezire aparținând prestatorilor aflați sub contract, DRDP Iași va interveni punctual pentru asigurarea unor condiții optime de circulație pe drumurile naționale, prin intermediul autoutilajelor și personalului propriu de la nivelul districtelor. Totodată, autoutilajele prestatorilor vor interveni la cerere, în cazul unor atenționări meteo de vreme nefavorabilă. Menționăm că în bazele noastre de deszăpezire dispunem de stocuri de material antiderapant pentru combaterea poleiului și ghețușului, în cazul în care vor mai exista atenționări meteo de ninsori și viscol sau alte situații excepționale.

„Judecând în ansamblu, putem spune că am avut parte de o iarnă ușoară, chiar dacă am avut și câteva episoade care ne-au pus probleme – și mă refer aici în special la codurile galbene de ninsori, cu câteva sectoare de drum înzăpezite temporar, sau la fenomenele extreme de polei și ploaie înghețată, înregistrate în preajma zilei de 24 ianuarie 2019, când românii se pregăteau să sărbătorească Unirea Principatelor. Cu toate acestea, echipele noastre și ale prestatorilor aflați sub contract au intervenit prompt pentru asigurarea unor condiții rezonabile de circulație pe drumurile naționale. Totodată, aș dori să aduc mulțumiri Poliției Rutiere, pentru sprijinul oferit în impunerea restricțiilor rutiere și atenționarea participanților la trafic, restricții care ne-au permis să intervenim prompt în activitatea de deszăpezire, limitând astfel evenimentele neplăcute în trafic. Totodată, aș dori să aduc mulțumiri participanților la trafic pentru înțelegerea acordată, dar și personalului DRDP Iași – implicând aici activul Comandamentului de Iarnă, Dispeceratul, personal TESA, șefi de Secții și de Districte, conducători auto și deservenți de autoutilaje, în total peste 1.000 de persoane, care au făcut ca episoadele de vreme nefavorabilă din această iarnă să fie mai ușor de suportat, iar cei peste 3.200 de km de drum aflați în administrarea noastră să nu suporte blocaje și restricții majore”, a declarat ing. Ovidiu Mugurel Laicu, director general regional al DRDP Iași.

Pentru informații privind starea drumurilor naționale din zona Moldovei, DRDP Iași stă la dispoziția participanților la trafic prin Dispeceratul său deschis în regim de permanență – tel. 0232/213168. Informații actualizate despre starea vremii și a carosabilului pot fi obținute și de la Dispeceratul CNAIR, la numerele de telefon 021/264.33.33; 021/9360, precum și de pe paginile noastre web, www.drdpiasi.ro , respectiv www.cnadnr.ro – DISPECERAT – Situația Drumurilor Naționale.