3.480,824 km de drumuri naționale și 845 de poduri cu o lungime totală de 35,707 km fără probleme majore de circulație pe perioada iernii. Așa ar putea fi caracterizat bilanțul activității de deszăpezire din sezonul 2017/2018 desfășurate de echipele DRDP Iași, în colaborare cu prestatorii acestor servicii angajați prin contract.

Un sezon sărac în precipitații în prima parte, dar care și-a luat din plin „revanșa” față de drumarii Moldovei, în lunile februarie și martie. „S-a încheiat un sezon, pe care, deși unii l-au catalogat drept unul ușor, eu nu spun că a fost chiar așa. A fost o iarnă destul de complicată, cu multe variații de temperatură, cu avertizări de Cod galben sau portocaliu, dar și cu o evoluție surprinzătoare a fronturilor atmosferice, de la o oră la alta. Cu toate acestea, am reușit să ne mobilizăm și să oferim condiții optime de circulație pe drumurile naționale”, a declarat Ovidiu Mugurel Laicu, director general regional al DRDP Iași.

Din fericire, nu au existat evenimente deosebite, excepție făcând, în ultima parte a sezonului, două tronsoane din județul Vrancea – DN 2N și DN 23B, care au fost închise pentru perioade scurte, fără perturbarea majoră a traiului cetățenilor din zonă. „Sunt două sectoare de drum cu probleme, situate în zone izolate și predispuse la înzăpeziri și alunecări de teren, intrate de curând în patrimoniul nostru. În rest, pentru prima oară în ultimii ani, am reușit să ținem deschis DN 24D, care ne-a pus mari probleme pe tronsonul Cuca-Vârlezi, dar pe care, cu niște eforturi deosebite din partea echipelor SDN Galați și Bârlad, am reușit să-l menținem deschis în permanență circulației, cu patrulare și intervenții non-stop în perioada avertizărilor meteo. Pe această cale, țin să mulțumesc încă o dată tuturor celor care s-au implicat în activitatea de deszăpezire, dar și personalului care a vegheat la coordonarea și buna desfășurare a acesteia, începând de la Comandamentul de iarnă instituit la nivelul DRDP Iași, până la lucrătorii de la bazele de deszăpezire. Totodată, aș dori să le mulțumesc prestatorilor, care s-au achitat cu brio de sarcinile prevăzute în contractul multianual, cât și Poliției Rutiere, care ne-a sprijinit ori de câte ori am avut nevoie”, a mai declarat Ovidiu Mugurel Laicu, director general regional al DRDP Iași.

În perioada sezonului de iarnă 2017/2018, DRDP Iași a avut la dispoziție 112 autoutilaje de deszăpezire proprii și alte 478 închiriate de la prestatori, conform contractelor.

De asemenea, am intervenit cu 86.317 tone de sare, 795 tone de clorură de calciu și 97 de tone de produs ecologic. În activitatea de deszăpezire au fost implicate, în total, 870 de persoane, aceasta însemnând specialiști, personal tehnic, muncitori și deservenți ai autospecialelor de intervenție. „Lucrăm de aproape șase ani în această formulă și am putea spune că experiența acumulată în activitatea de deszăpezire din sezoanele trecute și-a arătat acum roadele”, a mai apreciat Ovidiu Mugurel Laicu, director general regional al DRDP Iași. Mai menționăm că, în această perioadă are loc retragerea utilajelor prestatorilor din bazele noastre de deszăpezire pe perioada funcționării Comandamentului de Iarnă. La nivelul districtelor DRDP Iași vor rămâne însă disponibile utilajele proprii, precum și stocuri de sare necesare intervențiilor în caz de evenimente meteo apărute în mod excepțional.

În continuare, DRDP Iași stă la dispoziția tuturor participanților la trafic prin Dispeceratul său – tel. 0232/213168, pentru orice probleme legate de starea carosabilului. Informații actualizate despre starea vremii și a carosabilului pot fi obținute și de la Dispeceratul CNAIR, la numerele de telefon 021/264.33.33; 021/9360, precum și de pe paginile noastre web, www.drdpiasi.ro, respectiv www.cnadnr.ro – DISPECERAT – Situația Drumurilor Naționale.