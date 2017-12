Bilanţul Primăriei municipiului Suceava pentru anul 2017 este pe plus. Aşa a concluzionat primarul Ion Lungu miercuri într-o conferinţă în care a prezentat raportul de activitate pe acest an. La realizări primarul a trecut turnarea de covoare asfaltice pe străzile Ciprian Porumbescu, Scurtă, Aleea Nucului, Florilor şi Constantin Moraru, finalizarea zonei de agrement Tătăraşi, construirea de 80 de apartamente ANL, realizarea unui număr de 516 noi locuri de parcare, modernizarea pieţelor din Burdujeni şi Centru, realizarea proiectului tehnic pentru introducerea gazului metan în Burdujeni sat. „„Implementare proiecte cu fonduri elveţiene. Modernizare iluminat public cu lămpi tip led, proiect finalizat 90% la stadiul fizic. S-au montat punctele de încărcare standard şi rapide „electromobilitate- vehicule electrice pentru o municipalitate verde”. S-au licitat maşinile electrice şi au fost licitate cele 10 biciclete electrice. Am finalizat şi aprobat documentaţiile pentru absorbţia fondurilor europene 2014-2020. Au fost finalizat documentele Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană şi Planul de Mobilitate Urbană Durabilă la ADR Piatra Neamţ şi la Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale. Este în lucru studiu transport public ecologic Suceava pentru achiziţia a 40 de autobuze electrice, se lucrează al documentaţia pentru centrul multifuncţional Iţcani şi la grădiniţa din Burdujeni sat. Se lucrează de asemenea la proiectul de reabilitare reţele termice pe POIM. A fost depus şi aprobat în primă etapă proiectul de reabilitare termică a clădirii primăriei municipiului Suceava. A fost finalizat PUG în faza de avizare mediu”, sunt alte realizări punctate de primarul Lungu.

Lungu: „Vom vedea ce va fi şi anul viitor numai că semne bun anul n-are”

Ion Lungu a mai amintit de încheierea de înfrăţirii cu localităţile Soroca-Republica Moldova şi Bethleem-Palestina, sprijin financiar de peste un milion de lei pentru Spitalul Judeţean, pentru toate ramurile sportive dar şi pentru unităţile de cult. „ Luând în considerare cele două distincţii primite de destinaţie europeană de excelenţă şi premiul de excelenţă pentru educaţie asta arată că lucrurile în Suceava merg pe un drum bun dar nu cu viteza pe care ne-am dorit-o nici eu ca primar nici cetăţenii. Asta e situaţia a fost un an greu din punct de vedere financiar. Vom vedea ce va fi şi anul viitor numai că semne bun anul n-are pentru că din start pierdem vreo 7 milioane de lei din impozitul pe venit dar bucuroşi le-om duce toate”, a spus Lungu. Primarul a amintit şi de câteva nerealizări cea mai mare fiind întârzierea în accesarea fondurilor europene 2014-2020. Urmează nefinalizarea licitaţiei pentru salubrizarea menajeră, pierderea finanţării pentru grădiniţa din Obcini şi netransferarea Parcului Şipote şi a pădurilor din Zamca la Primărie.