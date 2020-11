Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, la Radio Top, că în opinia sa, 5% dintre oamenii pe care-i cunoaște personal au trecut prin infecția cu noul coronavirus, iar 1% au decedat. Primarul a afirmat: „Din păcate, COVID-19 este o boală foarte perfidă. Dacă ne uităm, zi de zi mor persoane dragi în orașul nostru. Și aici trebuie să dăm dovadă de solidaritate, să fim într-un soi de suferință toată lumea. Nu, cine scapă-scapă, cine nu-nu. Trebuie să fim solidari în primul rând”. Ion Lungu a adăugat: „Mai sunt persoane cărora le țin pumnii și-n aceste zile. De exemplu, domnului director Gheorghe Filipciuc de la Complexul hotelier „Zamca” și de la „Eden Garden”, un om onorabil al orașului. Îi doresc multă sănătate. Este într-o situație destul de dificilă și să dea Dumnezeu să poată învinge boala și să-și revină”. Gheorghe Filipciuc este spitalizat de mai multă vreme. El are comorbidități și a fost depistat pozitiv pentru COVID-19.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating