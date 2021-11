Una dintre cele trei persoane aflate în mașina care s-a izbit astăzi dimineață la ora 3.00 de un TIR la ieșirea din Poiana Stampei spre Bistrița, un tânăr în vârstă de 22 de ani, a murit la spital iar o tânără se află în stare extrem de gravă cu traumatism cranio-cerebral grav, traumatism toracic și abdominal. Este intubată și ventilată mecanic și va rămâne internată pe neurochirurgie, în secția ATI. Șoferul autoturismului a scăpat cu răni mai ușoare. El este fratele tânărului mort. Au intervenit pompierii militari ai Detașamentului de Pompieri Vatra Dornei și cei ai Punctului de Lucru Poiana Stampei cu două autospeciale pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2 cu sprijinul a două echipaje SAJ.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating