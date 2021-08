Bilanțul tragicului accident petrecut în această după amiază pe raza localității Dumbrava din comuna Cornu Luncii a crescut la doi morți după ce manevrele de resuscitare ale tânărului de 18 ani care a intrat în stop cardioprespirator au eșuat. Ceilalți trei pasageri tot tineri de 18, 19 și 20 de ani au fost transportați la Spitalul Județean Suceava cu răni grave. Mașina în care se aflau cei cinci a zburat de pe șosea din cauza vitezei.

, 6.9 out of 10 based on 7 ratings