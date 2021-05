Emanuela Oancea, songwriterul megahitului „Bilionera”, revine cu o nouă colaborare. De această dată, frumoasa artistă lansează piesa „Na Wewe | You & I”, alături de africanul Twizy Dady.

Pe numele ei de scenă, Anuelli, Emanuela Oancea (Pertea) este un compozitor cu o experiență de peste 10 ani, care a simțit că a venit clipa să aibă propriul public, să ajungă direct la inimile oamenilor prin muzica sa.

„Eu și Twizy Dady am mai colaborat și în trecut, pentru alte proiecte, dar doar ca și songwriter. Mi-a placut chimia pe care am avut-o și ne-am hotărât să lansăm o piesă împreună. El mi-a propus câteva idei, am ales una și mi-am scris partea imediat. Piesa are un vibe atât de tare, încât te poți îndrăgosti pe loc. De fapt, despre asta este vorba și în piesă, despre dragoste. Dar dacă vreți traducerea corecta a versurilor în swahili, mai bine îl întrebați direct pe Twizy :)). Cred că mi s-a îndeplinit un vis mai vechi, de a face o piesă cu vibe afro. Este o piesă în care am mare încredere și sper să facă vara mai frumoasă multor îndrăgostiți.

Sincer, m-am gândit mult timp dacă îmi doresc să fiu și artist cu adevărat sau să rămân doar la stadiul de a compune versuri pentru alții, însă am înțeles că niciodată nu e prea târziu pentru a-ți asculta instinctul. Așa că am decis și vor urma și alte piese pe care vreau să le împărtășesc cu toți. Sper să vă placă ce fac!”, a declarat Anuelli.

Artista a mai lucrat în trecut la piese precum „Domino”, „Gypsy Mama”, „On Fire”, „Let me Go” și multe, multe altele.

Twizy Dady, pe numele său real, Twalibu Almas Mfaume este un tânăr compozitor și cântăreț din Africa de Est, mai exact din Naishi Mbezi Beach, Tanzania. Acesta a lansat recent „Chereko”, împreună cu Sean Norvis.

Link Video: https://youtu.be/upixg231VHM