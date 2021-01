Billie Eilish a fost ajutată de părinții ei să scrie noua piesă. Artista și fratele ei, Finneas O’Connell au întâmpinat câteva dificultăți cu ultimele versuri, notează contactmusic.com.

Cântăreața în vârstă de 19 ani a făcut echipă cu Rosalia la piesa ‘Lo Vas A Olvidar’ (O vei uita) și chiar dacă abia au lansat melodia, aceasta este ‘în construcție’ de aproape doi ani și trebuia lansată, inițial, vara trecută.

Billie i-a spus, în cadrul unui interviu, lui Zane Lowe că au scris prima strofă, până la refren, în ianuarie 2019, iar în urmă cu șase luni au reluat procesul de compunere, interpreta piesei ‘Con Altura’ adăugând a doua strofă. Autoarea hit-ului ‘Bad Guy’ a continuat, potrivit contcatmusic.com: „Nu ne-am reapucat de piesă până anul trecut, în 2020. Eram pe la jumătatea carantinei când ne-am spus ‘Da, hai să lucrăm la acest cântec’. În capul nostru, credeam că o vom lansa în vară. Simțeam, însă, că mai are nevoie de ceva, că nu e gata, nu aveam versul final.”

Și, versul final a venit atunci când Billie și fratele și colaboratorul ei, Finneas O’Connell, împreună cu iubita lui, Claudia Sulewski, au participat la obișnuita seară de vineri în familie, alături de părinții lor Maggie Baird și Patrick O’Connel. „Am mers, la un moment dat, cu toții în studio și am ascultat melodia, iar eu cu Finneas am ne-am zis ‘Oare ar trebui să scriem acum versul?’ Așadar, stăteam cu întreaga familie în acea cameră. Cu toții, inclusiv mama și tata, ne dădeam cu părerea și aveam idei, Deci, cu toții au contribuit la ultimul vers,”, a mai povestit Billie Eilish, potrivit sursei citate.

Versul cu pricina este: „You say it to me like it’s something I have any choice in/ If I wasn’t important, then why would you waste all your poison?”