Spectacolul acustic special al lui Billie Eilish a avut loc pentru fani la Telekom Forum Bonn

Fotografiile și materialul video de la spectacol sunt disponibile în Magenta Cloud .

Câștigătoarea premiilor GRAMMY® și Oscar Billie Eilish a susținut pe 1 iunie în Germania un spectacol de neuitat în colaborare cu Telekom Electronic Beats. Pentru primul ei show european live înainte de începerea turneului său HAPPIER THAN EVER, THE WORLD TOUR, tânăra de 20 de ani a cântat împreună cu fratele ei FINNEAS exclusiv la Telekom Forum în Bonn.

Afirmându-se ca unul dintre cele mai mari talente ale generației noastre, Billie și fratele ei au cântat melodii de pe albumului ei de debut „WHEN WE ALL FALL SLEEP, WHERE DO WE GO?” și de pe cel mai recent album, al doilea în topul clasamentelor „Happier Than Ever” în variantă acustică.

„Sunt atât de fericită să vă văd pe toți. Să vă văd chipurile. Este așa drăguț. Sunt atât de fericită să fiu atât de aproape de voi astăzi, după atât de multă vreme.”

Pentru Ulrich Klenke, Head of Brand la Deutsche Telekom, spectacolul de la Bonn a reprezentat finalul unei colaborări excepționale cu Billie Eilish: „Concertul vine după o serie de inițiative precum „What We Do Next” și „Futureproof” în care am colaborat cu artista. Billie inspiră tinerii să urmeze noi căi pentru viitor. Concertul a evidențiat încă o dată că lucrurile mărețe sunt create prin schimburile de experiențe. În calitatea sa de platformă muzicală internațională, Telekom Electronic Beats dorește să continue să se bazeze pe acest lucru.”

La rândul său, Ruxandra Rău, Director Brand și Comunicare Telekom Romania Mobile, a declarat că prin participarea la concertul de la Bonn, câștigătorii concursurilor organizate de TKRM în social media au avut ocazia să interacționeze cu tineri din alte culturi europene. ”Concertul de la Bonn a reprezentat o experiență incredibilă pentru toți participanții. Să nu uităm că la acest eveniment au fost prezenți tineri din fiecare țară în care Dutsche Telekom este prezentă, iar câștigătorii din țara noastră au avut ocazia să se bucure de un eveniment multicultural deosebit. Nu ne vom opri din misiunea noastră de a le oferi românilor Mobil așa cum vor, simplu și corect, punând în același timp accent pe îmbunătățirea experienței alături de Telekom Mobile”, a explicat Ruxandra Rău.

Urmărește concertul

Fanii lui Billie Eilish pot vedea concertul pe eb.tv, canalul de YouTube al Telekom Electronic Beats cu aproximativ 300.000 de abonați.