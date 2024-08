O suceveancă în vârstă de 38 de ani măritată cu un irlandez care a trecut de la catolicism la ortodoxism a cerut binecuvântare de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, pentru a face un copil prin fertilizare in vitro.

”Mă numesc …. și locuiesc cu soțul meu în …… Am 38 de ani și de aproape 5 ani încercăm să avem un copil, dar fără reușită. Am făcut testele necesare și doctorii au descoperit o endometrioză care se pare că ne afectează șansele de concepere. Vă scriu pentru că eu și soțul meu am dori să încercăm fertilizare in vitro, dar nu înțelegem poziția Bisericii Ortodoxe în acest aspect, pentru că am citit și auzit mai multe opinii. În mare înțelegem că este interzis să înghețăm și să aruncăm embrioni. Am reușit să găsim o clinică aici care este de acord să fertilizeze un număr mic de ovule (ei sugerează trei ovule pentru că statistic doar unul dintre ele va reuși să fie fertilizat, deși bineînțeles este riscul ca toate trei să fie sau niciunul). Noi am dori ca tot ce este fertilizat să fie introdus în uter, ca să nu omorâm nimic. Noi încercăm să ducem o viață creștină atât cât ne sunt puterile (uneori cu mai multă rugăciune și post, alteori mai puțin), dar este important pentru noi să facem această procedură în comuniune cu Dumnezeu și să putem continua să ne spovedim și să ne împărtășim. Soțul meu, originar din Irlanda și catolic, s-a convertit la ortodoxism de aproape opt ani de zile. Aș dori să menționez că am încercat alternative, atât medicale (inseminare simplă), cât și religioase (acatiste, spovedit). La sugestia preotului de aici, acum 2 ani am fost și la …., ca să încercăm un tratament, iar doamna preoteasă de la micuța comunitate ortodoxă de aici mi-a dat să port o frânghie care a fost atinsă de Brâul Maicii Domnului în Grecia. Momentan simțim că am rămas fără alte soluții, iar fertilizarea in vitro (făcută în condițiile de mai sus, care nu presupune aruncarea sau înghețarea de embrioni) pare să fie ultima soluție de a avea un copil biologic al nostru. Dacă Dumnezeu nu ne va da copii nici după această procedură, atunci putem să punem capăt acestui drum și să ne ducem crucea, știind că am făcut tot ce s-a putut. Drept urmare, vă cerem o binecuvântare, dacă se poate, pentru a începe această procedură. Vă mulțumim anticipat pentru timpul necesar în citirea acestui email.”, a scris femeia.

”Vă recomand să discutați cu părintele duhovnic al dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze familia cu cele mult dorite!”, i-a răspuns IPS Calinic.