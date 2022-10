Una dintre cele mai frumoase biserici vechi de lemn din județul Suceava, biserica „Sf. Dumitru” din Adâncata a fost resfințită astăzi de Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie și episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, PS Damaschin Dorneanul. Cei doi ierarhi au oficiat slujba de pentru „sfințirea mare” a bisericii de lemn alături de un sobor de preoți, printre care și preotul paroh al bisericii, Mitu Pascal, cel care cu acest prilej a primit Crucea de „Econom Stavrofor” din partea Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților. La slujba de sfințire au participat sute de persoane din comuna Adâncata, dar și din localitățile învecinate. Printre enoriași s-au numărat și primarul din Adâncata, Viorel Cucu, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, primarul Sucevei, Ion Lungu, deputatul Ioan Balan și subsecretarul de stat din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Doina Iacoban, cea care a oferit consultanță pentru proiectul european prin care biserica de lemn „Sf. Dumitru” a fost restaurată în totalitate. De asemenea, la slujbă a fost prezent și omul de afaceri Viorel Nuțu, cel care deține compania General Construct, care a efectuat lucrările de restaurare a bisericii și a clopotniței de lemn.

Primarul Viorel Cucu a primit Ordinul Crucea „Sf. Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”

După slujba, Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, le-a transmis credincioșilor prezenți că sfințirea mare este cel mai mare eveniment care poate să existe într-o comunitate creștină. „Hristos pune tronul său în biserica ce se sfințește”, a spus ÎPS Teodosie. La rândul său, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, PS Damaschin Dorneanul, le-a transmis celor prezenți binecuvântarea și prețuirea Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic. Cu acest prilej PS Damaschin Dorneanul a oferit mai multe distincții din partea arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, primarul din Adâncata, Viorel Cucu, primind Ordinul Crucea „Sf. Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”.

Distincții au mai primit și omul de afaceri Viorel Nuțu – „Ordinul Sfântul Ierarh Iacob Putneanul” și familia Ioan și Doina Iacoban – Ordinul Crucea „Sf. Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”.

PS Damaschin a sfințit cele opt clopote noi ale bisericii și locul pe care va fi construită o nouă biserică

Tot duminică, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, PS Damaschin Dorneanul, a oficiat slujbele de sfințire a locului pe care urmează să fie construită o biserică nouă pentru parohia Adâncata 2, în imediata apropiere a bisericii de lemn „Sf. Dumitru”. PS Damaschin oficiat și o slujbă de sfințire a celor opt clopote noi din clopotnița de lemn a bisericii „Sf. Dumitru”, achiziționate la comanda preotului paroh Mitu Pascal.

Viorel Cucu: „Este un eveniment deosebit din viața satului pentru că astăzi, după aproximativ doi ani, am reușit să sfințim această biserică”

După slujba de sfințire, primarul din Adâncata, Viorel Cucu, a spus că slujba pentru sfințirea mare a bisericii de lemn este un eveniment deosebit pentru întreaga comună. „Este un eveniment deosebit din viața satului pentru că astăzi, după aproximativ doi ani, am reușit să sfințim această biserică. O biserică monument istoric clasa A. După ziua de astăzi biserica intră oficial în circuitul turistic al zonei Bucovinei și a județului Suceava. Ne mândrim că am reușit împreună cu părintele paroh, cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților să sfințim această biserică care a fost restaurată prin fonduri europene și care arată spunem noi ca un loc la care să mergem să ne rugăm și să ne încărcăm pozitiv, nu numai în această zi, ci și în fiecare duminică și în zilele de sărbătoare. Cei care vor pot participa la slujbe să se poată încărca cu energie pozitivă și să roage bunului Dumnezeu să avem liniște, sănătate, belșug și spor în toate. De asemenea, astăzi se sfințește locul pentru o nouă biserică ce va fi construită lângă biserica veche, astfel încât să poată încăpea mai multă lume la slujbe. Știm că este foarte greu să fie dus la îndeplinire acest canon pentru părintele paroh, dar după cum s-a văzut el este un părinte destoinic și sigur va duce la îndeplinire și această sarcină”, a spus Viorel Cucu. El a amintit că valoarea proiectului de restaurare a bisericii de lemn a fost de 1,2 milioane de euro. Viorel Cucu a precizat că biserica a fost restaurată în totalitate, de la temelie și până la acoperiș.

Preotul Mitu Pascal: Noua biserică va fi pentru întreg satul Adâncata

La rândul său, preotul paroh Mitu Pascal a adresat mulțumiri tuturor celor care au fost prezenți la slujba de resfințire, celor care au contribuit la restaurarea bisericii și a făcut un apel către întreaga comunitate să fie alături pentru construcția noii biserici.

„Vreau să aduc mulțumiri Înaltpresfințitului Calinic pentru încrederea acordată și pentru toată susținerea pe care mi-a oferit-o. Vreau să mulțumesc Înaltpreasfințitului Teodosie pentru că el m-a format să ajung să studiez teologia și mi-a fost și duhovnic și pentru că m-a învățat ca atunci când încep un lucru să îl duc la bun sfârșit și cu succes. Mulțumesc Preasfințitului Damaschin care de la începutul lucrărilor de restaurare a fost prezent aici și ne-a încurajat. Țin mine că ne-a spus atunci să nu-l lăsați pe părintele singur. Și chiar am ținut minte acest cuvânt și am avut nevoie de această susținere din partea dumneavoastră, prin donații și prin participarea la slujbe. Și îi mulțumesc pentru toată încrederea și dăruirea și încurajarea de a duce la un sfârșit proiectul de restaurare a acestei biserici. Vreau să aduc calde mulțumiri familiei Iacoban fără de care nu ar fi putut fi restaurată această biserică, ca și firmă de consultanță, dar și ca persoane care sunt fii duhovnicești și vin permanent aici și iubesc biserica aceasta. Mulțumirile se îndreaptă către domnul Viorel Nuțu care a primit să ducă acest proiect, dar și proiectul de restaurare a clopotniței. Și sper să avem o colaborare bună și pe viitor. Mulțumesc familiei Rusu Ioan pentru susținerea de a cumpăra noul teren pentru noua biserică. Țin să vă mulțumesc și să vă îndemn să participați toți pentru a fi ctitori la această biserică pentru că este o ocazie pe care o avem la 200 de ani pentru a ctitori o biserică împreună și de a fi pomeniți la slujbele care se vor face. Avem această șansă. Dacă ne uităm în jur toate satele și-au făcut biserici noi. Adâncata a rămas încă în urmă cu acest lucru. Am restaurat această biserică, dar este un început pentru noua biserică pe care v-aș ruga să o susțineți pentru că nu este doar pentru parohia Adâncata 2, ci este pentru întreg satul Adâncata. Mulțumirile se îndreaptă și către primarul Viorel Cucu și familia dumnealui care ne-a susținut permanent în toate demersurile pentru a duce la bun sfârșit toate aceste lucrări. Mulțumim dumneavoastră și bunului Dumnezeu pentru tot ce ne-a oferit”, a spus Mitu Pascal.

Biserica de lemn „Sfântul Dumitru” din Adâncata este un lăcaș de cult ortodox construit la sfârșitul secolului al XVIII-lea

Biserica de lemn monument istoric din Adâncata a fost restaurată și conservată printr-un proiect european finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, cu o valoare totală de aproape 3,9 milioane de lei, din care fondurile nerambursabile au fost de 3,811 milioane de lei. În cadrul proiectului au fost realizate lucrări de consolidare, lucrări de arhitectură la interior și exterior, lucrări de instalații, amenajare peisagistică, drenuri și iluminat arhitectural. După finalizarea lucrărilor și prima slujbă de sfințire, slujbele în această parohie vor fi efectuate, din nou, în incinta bisericii de lemn.

Biserica de lemn „Sfântul Dumitru” din Adâncata este un lăcaș de cult ortodox construit la sfârșitul secolului al XVIII-lea și are hramul Sfântul Dumitru, sărbătorit la data de 26 octombrie. Prima biserică din satul Adâncata era situată în vatra satului și se presupune că ar fi fost construită la sfârșitul secolului al XVII-lea. Această afirmație este susținută și de descifrarea anului 1700 pe o cruce de piatră aflată în cimitirul bisericii și care a fost descoperită de către preotul Dimitrie Popovici, parohul bisericii noi din Adâncata în perioada 1935-1974. Pe această piatră se află următoarea inscripție: „Supt această piatră odihnește trupul roabei lui Dumnezeu Gafița fiica preotului Dimitrie ot satul Adîncata văleat 1700”. Biserica ar fi ars în totalitate în secolul al XVIII-lea. Pe locul bisericii arse a fost construită o altă biserică, mai extinsă. Istoricii C. Ciocoiu și Nicolae Stoicescu susțin această datare a bisericii, considerându-i ca ctitori pe strămoșii familiei Scriban (originari din Burdujeni)

Biserica a fost restaurată capital între anii 1794-1796, prilej cu care s-a modificat planul inițial (prin adăugarea spre vest a unui spațiu cu rol de pronaos din bârne de brad și construirea pe latura sudică a noii încăperi a unui pridvor de piatră) și s-au înlocuit elementele de lemn, deteriorate. Cronica parohiei consideră anul 1794 ca an al ctitoririi, acesta fiind înscris în pomelnicul-triptic, împreună cu numele celor doi frați preoți (Ion și Gavril Horătău), desemnați drept ctitori. Lăcașul de cult a fost resfințit în anul 1796 de către arhiereul Anania Atonitul.’

O nouă serie de lucrări de reparații au avut loc în perioada 1854-1860, cu această ocazie fiind reînnoit acoperișul din draniță și înlocuită catapeteasma. Rolul bisericuței de lemn a decăzut după construirea între anii 1929-1939 în centrul satului a unei biserici de piatră, cu același hram. Între anii 1972-1973, biserica-monument istoric a fost restaurată la inițiativa mitropolitului Iustin Moisescu al Moldovei și Sucevei. Biserica are pictură murală.

În apropiere de biserică, se află și un turn clopotniță din lemn. În anul 2001 a fost zidit un lumânărar în curtea bisericii cu cheltuiala familiei lui Petru Girigan, primul ctitor al Parohiei Adâncata II.

În curtea bisericii se află două cruci vechi de piatră, pe care se citesc cu greutate și nesigur următoarele inscripții în limba română cu caractere chirilice: „L(a)m scris eu ctitori Petru ot Bot(o)șani” și „Supt ac(e)astă cruci odihnești trupul răposatului robului Dumnezeu Vasili .icu din …”. Crucile sunt parțial acoperite de mușchi și au inscripțiile parțial șterse de vreme.