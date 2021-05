Sute de credincioși sunt așteptați astăzi la Biserica ”Izvorul Tămăduirii” a Mănăstirii Sihăstria Putnei care își sărbătorește hramul. Biserica are dimensiuni impunătoare fiind ca mărime şi funcţionalitate, biserica principală a mănăstirii. Construcţia ei a început în anul 2002, datorită spaţiului insuficient pentru credincioşi în biserica Bunavestire. Ridicată în stil ştefanian, biserica păstrează delimitarea specifică: altar, naos, pronaos, pridvor şi un pridvor deschis. Din decembrie 2007, în biserică se oficiază slujbele din zilele de duminici şi mari sărbători. Biserica are ca hramuri „Izvorul Tămăduirii” (vineri în Săptămâna Luminată) şi „Sfântul Serafim din Sarov” (2 ianuarie şi 19 iulie). Demisolul bisericii adăposteşte – pe lângă camerele de spovedanie şi spaţiul rezervat copiilor – şi un paraclis cu hramul „Sfinţii şi Drepţii Părinţi Ioachim şi Ana” (9 septembrie). Acolo se mai află una dintre cele trei copii oficiale ale unei renumite relicve ale creştinismului, Giulgiul din Torino. Aceasta respectă cu fidelitate originalul. Este din in, are lungimea de 4,36 m și lățimea de 1,10 m. Unii credincioși creștini consideră că în pânza originală care se află în capela regală a Catedralei „Sfântul Ioan Botezătorul” din Torino ar fi fost învelit Isus Hristos după crucificare. Celelate două copii au fost făcute pentru Roma și pentru Patriarhia Rusă. Copiile au fost realizate cu binecuvântarea Papei Benedict al XVI-lea. Biserica este pictată în interior și dispune de trei candelabre impunătoare.

Credincioşii se pot închina şi la moaştele mai multor sfinţi, aşezate spre cinstire în două racle. Dintre relicvele sfinte adăpostite în biserica Izvorul Tămăduirii amintim: lemn din Sfânta Cruce, părticele de la Sfântul Ioan Botezătorul, Sfinţii Ierarhi Nectarie din Eghina, Ignatie Briancianinov, Modest, Luca al Crimeii, Sfinţii Mucenici Pantelimon, Ciprian, Iacov Persul, Sfintele Muceniţe Ecaterina, Varvara, Anastasia, Sfinţii Cuvioşi Părinţi Teodosie cel Mare, Ioanichie cel Mare, Siluan Athonitul, Lavrentie de la Cernigov, sfinţi de la Lavra Pecersca, şi altele. Mănăstirea Sihăstria Putnei este situată la patru kilometri de Mănăstirea Putna unde odihnește somnul de veci Marele Voievod Șefan.