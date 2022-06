Biserica Sf. Ilie din Comuna Șcheia, ctitorie a domnitorului Ștefan cel Mare, „a reînviat” după ce a fost restaurată în exterior și interior printr-un amplu proiect finanțat din fonduri europene. Lucrările, care au durat doi ani și opt luni, au fost finalizate recent, astăzi având loc recepția oficială a acestora. Biserica „Sf. Ilie” din Șcheia a fost ctitorită în 1488 de către domnitorul Ștefan cel Mare și zidită în doar șase luni de zile. Lăcașul de cult din satul Sf. Ilie a fost construit în același an cu mănăstirea Voroneț, fiind considerată „sora” acesteia.

Proiectul a avut o valoare de 3,6 milioane de euro, iar finanțarea a fost asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional. Antreprenorul general a fost firma suceveană „General Construct”, care are o carte de vizită impresionantă în materie de lucrări la monumente istorice.

Recepția la terminarea lucrărilor s-a făcut în prezența primarului din Șcheia, Vasile Andriciuc, a viceprimarului Cristinel Burac, membri ai Consiliului Local, dar și a numeroși invitați, reprezentanți ai firmelor și restauratori care în cei aproape trei ani au readus la viață această biserică. La acest eveniment au fost prezenți și vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă și subprefectul județului, Florin Sinescu. De asemenea, au fost prezenți și reprezentanți ai Arhiepiscopiei și Rădăuților, precum și viitorul stareț, având în vedere că în ședința Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților din data de 7 martie 2022, a fost decisă reînființarea Mănăstirii Sfântul Ilie.

Vasile Andriciuc: Reprezentantul Ministerului Culturii care a verificat lucrările de restaurare a picturii a dat calificativul excepțional la finalizarea inspecției

Vizibil emoționat, primarul din Șcheia, Vasile Andriciuc, a spus că începând de astăzi, de la recepția acestor lucrări, statutul satului Sf. Ilie se va schimba în totalitate. „Satul Sf. Ilie și comuna Șcheia vor deveni altceva. Va deveni un sat cu o încărcătură istorică ieșită din comun. Avem aici o mănăstire construită în 1.488, o mănăstire soră cu Voronețul. Iată că prin munca prin care am depus-o am scos în evidență statutul nostru. Statutul nostru de adevărați români. Nu este meritul lui Vasile Andriciuc. Este meritul unor oameni cu un profesionalism ieșit din comun, profesori, doctori, ingineri, cu un statut greu din punct de vedere al restaurării și al construcțiilor. Mai mult, a fost și o echipă care a lucrat în stânga și în dreapta astfel încât să asigurăm celor care au efectuat efectiv lucrările să le asigurăm condițiile, să le asigurăm finanțarea, o finanțare foarte mare, nerambursabilă, printr-un proiect european”, a spus Andriciuc. El a ținut să povestească și cum a pornit inițiativa de a restaura acest monument, în anul 2009. „De unde a pornit inițiativa? De la părintele stareț Iustin Pîrvu, Dumnezeu să-l odihnească, care a oficiat o căsătorie a unui tânăr din satul Sf. Ilie, Cosmin Păstrăv. Iar când părintele Iustin Pîrvu s-a uitat la această mănăstire a spus în plen: copiii faceți ceva și dați funinginea de pe această mănăstire și o să vedeți ce ascunde sub această funingine”.

El a ținut să le mulțumească tuturor celor care s-au implicat în finalizarea lucrărilor, precizând că „dacă aș putea v-aș strânge pe toți în brațe. V-aș mulțumi și v-aș strânge în brațe cu atâta dragoste astfel încât să iasă la lumină această frumoasă mănăstire”. Vasile Andriciuc a subliniat faptul că reprezentantul Ministerului Culturii care a verificat lucrările de restaurare a picturii a dat calificativul „excepțional” la finalizarea inspecției. El a ținut să mulțumească Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților pentru sprijinul acordat și în același timp a avut un mesaj și pentru viitorul stareț al Mănăstirii Sf. Ilie din Șcheia. „Domnule părinte Ilisei. Ați fost numit starețul mănăstirii Sf. Ilie. Comunitatea și toți oamenii pe care îi vedeți aici, care au lucrat din 2009 până acum vă predau un lucru imens. O valoare istorică imensă și aveți obligația în calitate de stareț al mănăstirii să aveți grijă de această mănăstire. Să aveți grijă ca această mănăstire să fie simbolul satului Sf. Ilie, a ortodoxismului, să fie simbolul nației române. Vă urez succes”, a spus Vasile Andriciuc. La final el a transmis că își scoate pălăria, „așa cum se spune la noi în Sf. Ilie”, în fața tuturor celor care au lucrat la restaurarea acestei biserici.

Niculai Barbă: „Această biserică Sf. Ilie, cum a fost ea șlefuită, este o bijuterie”

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a remarcat, la rândul său, efortul imens depus pentru finalizare în termen și la o calitate excepțională a lucrărilor de restaurare. „Este un proiect în care echipa a lucrat în întregul ei foarte bine și în care suportul a fost divin la tot pasul. Nu cred că mai sunt multe exemple de dat la modul cum s-a realizat acest proiect, atât prin valoarea lucrărilor, cât și prin respectarea termenului. Și pentru că se vorbea despre biserica Mănăstirii Sf. Ilie ca biserică soră cu Voronețul și pentru că reprezint aici Consiliul Județean și pe domnul Gheorghe Flutur, vreau să spun că preocuparea permanentă a CJ și a președintelui Flutur este de a restaura și de a face tot ceea ce e posibil de a iniția proiecte și de a sprijini pentru reabilitarea obiectivele de patrimoniu”, a spus Niculai Barbă, care a mai adăugat că „este cunoscut că în 2019 când președintele Gheorghe Flutur era președintele Consiliului de Dezvoltare a Regiunii Nord-Est au mai fost derulate o serie de proiecte cum ar fi cele de la Probota, Dragomirna, Bogdana, Muzeul Arta Lemnului de la Câmpulung și cazinoul de la Vatra Dornei”. El a evidențiat și parteneriatul care există între Consiliul Județean și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

„Dacă anul trecut eram implicați în organizarea unui eveniment dedicat împliniri a 150 de ani de la Marea Sărbătoare de la Putna, astăzi suntem într-un parteneriat care durează aproape întreg anul, pentru biserica Sf. Gheorghe a Mănăstirii sf. Ioan cel Nou aflată în patrimoniul UNESCO, dar și pentru alte mănăstiri, Solca și Părhăuți. Iar acest parteneriat cu Arhiepiscopia și evenimentele pe care le realizăm ne vor permite să punem în valoare aceste bijuterii, ctitorii ale lui Ștefan cel Mare sau ale Mușatinilor. Și asta pentru că această biserică Sf. Ilie, cum a fost ea șlefuită, este o bijuterie”, a declarat vicepreședintele CJ Suceava. El a mai adăugat că Biserica Sf. Ilie va fi inclusă în circuitele turistice din județ, astfel încât să o ajungă din urmă pe sora sa, Mănăstirea Voroneț.

Florin Sinescu: „După 534 de ani iese la iveală această minune Ștefaniană”

În cuvântul său, subprefectul Florin Sinescu a apreciat faptul că după 534 de ani de la construcție „iese la iveală această minune Ștefaniană”. Florin Sinescu a apreciat munca întregii echipe care a lucrat la restaurarea, consolidarea și reabilitarea acestui locaș de cult. „O echipă care înseamnă implicarea administrației locale, prin domnul primar, viceprimar și ceilalți reprezentanți ai primăriei, a celorlalte instituții de cultură, a proiectantului, a celor care au realizat lucrărilor și a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Astăzi avem această minune Ștefaniană pe care cred eu că avem obligația, autorități județene, să o includem pe orice hartă turistică a județului Suceava”, a spus Florin Sinescu.