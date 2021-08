Se știe că Bucovina este un ținut al spiritualității străbătut de sute de lăcașuri de cult. Mănăstirile pictate aflate în patrimoniul UNESCO sunt cele mai cunoscute însă județul ascunde multe edificii religioase valoroase unele unice în țară mai puțin cunoscute turiștilor dar chiar și sucevenilor. Unul dintre aceste edificii este Mănăstirea ”Adormirea Macii Domnului” din satul Catrinari, comuna Panaci. Mănăstirea aparține de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și se află localizată pe Muntele Păltiniș la altitudinea de 1.426 metri în aria Munților Bistriței într-un peisaj de vis. Lăcașul de cult are o particularitate care îl diferențiază de alte surate ale sale și chiar îl face unic în țară: o catapeteasmă din marmură albă de o frumusețe aparte, copleșitoare. În interior se mai află și icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului și o bucată de lemn tăiat dintr-un copac pe care se vede semnul crucii. Construcția complexului monahal s-a efectuat în perioada 2006-2008. Așezământul religios a fost sfințit în anul 2007 și este condus actual de un stareț împreună cu 6 călugărițe. Complexul monahal-social se întinde pe 1,52 ha și are o biserică, clopotniță, chilii, un praznicar și anexe gospodărești. Hramul mănăstirii se celebrează în fiecare an în ziua de 15 august.