O frumoasă biserică veche de lemn din județul Suceava construită în anul 1759 a fost modificată radical la restaurări. Este vorba de biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din satul Românești, comuna Grănicești, edifici religios care se află localizat în cimitirul satului. Practic, structura exterioară de lemn a bisericii a fost tencuită cu ciment și văruită în culoarea albă iar geamurile au fost modificate operațiuni care i-au luat farmecul inițial. Ce-i drept biserica nu era inclusă în Lista monumentelor istorice din județul Suceava deși are o vechime destul de mare însă acum șansele sunt extrem de mici. Atașăm câteva fotografii luate de pe www.wikipedia.org pentru a vedea cum arăta biserica înainte de restaurări și cum arată în prezent. Turnul clopotniță și el construit din lemn a fost tencuit într-o altă etapă de restaurare și văruit atunci în culoarea galben-pal culoare care a fost modificată în alb în prezent.

Istoricul bisericii

Biserica de lemn din Românești a fost construită în jurul anului 1759. Biserica dispune de manuscrise liturgice în limba slavonă din secolul al XVI-lea. După cum se precizează în „Anuarul Mitropoliei Bucovinei pe anul 1937”, Biserica „Sfântul Nicolae” din Românești avea o casă parohială de cărămidă, o sesie parohială de 12 hectare, o sesie la Găureni de 6 hectare, o sesie a cântărețului de 3 hectare și o sesie a ponomarului de 1 hectar. Parohia avea în îngrijire spirituală 269 de familii cu 1.069 de credincioși. Ea avea ca filială Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Găureni, construită cel mai probabil la mijlocul secolului al XVIII-lea. În 1937, comunitatea ortodoxă din Românești era păstorită de preotul paroh Eudoxie Antonovici (născut în 1886). Inițial acoperită cu draniță, biserica are în prezent învelitoare din tablă. În anul 1949 a fost construită în centrul satului o biserică nouă.

Arhitectura bisericii

Biserica de lemn din Românești este construită în totalitate din bârne de stejar. Ea se sprijină pe un soclu din piatră de râu. Pereții din bârne sunt placați cu scânduri de culoare albă, pentru a proteja edificiul de intemperii. Acum au fost tencuiți și văruiți în alb. Monumentul are formă de cruce, cu abside laterale pentagonale. Absida altarului de formă poligonală este ușor decroșat față de restul corpului construcției. Lăcașul de cult este prevăzut cu două uși (una în peretele vestic al pridvorului și cealaltă în peretele sudic al absidei altarului).

În interior, biserica este împărțită în patru încăperi: pridvor, pronaos, naos și altar. În fiecare absidă laterală este practicată câte o fereastră.

Sursă text: www.wikipedia.org