Cea de-a doua emisiune de obligațiuni Bittnet are loc la doar 14 luni de la primul eveniment corporativ similar și are rolul de a finanța, în principal, achiziția Gecad Net

Mihai Logofătu, Bittnet: Ne consolidăm poziția de lider pe piața de training IT și de cel mai mare integrator multi-cloud din România

Lucian Anghel, BVB: Bittnet este cel mai bun exemplu despre cum poate o companie listată să folosească în mod extins oportunitățile oferite de piața de capital pentru a-și finanța dezvoltarea

Bittnet (BNET), prima companie IT din România care s-a listat pe piața AeRO operată de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), a emis cea de-a doua emisiune de obligațiuni corporative, în valoare totală de 4,5 milioane de lei, care intră la tranzacționare pe 28 noiembrie în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB. Destinația principală a fondurilor atrase este finanțarea achiziției companiei Gecad Net, fondată şi controlată anterior de antreprenorul Radu Georgescu.

„Achiziționarea unui business înseamnă, în primul rând, oameni, echipă și, desigur, parteneri, adică furnizori și clienți. Ne vom strădui ca trecerea la noua structură să fie una eficientă și binevenită pentru toate părțile implicate. Noua echipă va fi aliniată la obiectivele și planul de dezvoltare detaliat de Bittnet atât la momentul listării, cât și în rapoartele anuale și semi-anuale: consolidarea poziției de lider pe piața de training IT și cel mai mare integrator multi-cloud din România,” a explicat Mihai Logofătu, CEO Bittnet.

Noua emisiune are loc la doar 14 luni de la intrarea la tranzacționare a primei emisiuni de obligațiuni corporative, care a avut o valoare de 4,18 milioane lei.

„Bittnet este cel mai bun exemplu despre cum poate o companie listată să folosească în mod extins oportunitățile oferite de piața de capital pentru a-și finanța dezvoltarea. Compania a făcut pasul spre piața de capital în 2015 odată cu listarea pe piața AeRO, a emis apoi drepturi de preferință și a lansat două emisiuni de obligațiuni corporative în valoare totală de aproape două milioane de euro,” a declarat Lucian Anghel, președintele BVB.

Cea de-a doua emisiune de obligațiuni corporative este formată din 45.000 de obligațiuni, negarantate, denominate în lei, cu o valoare nominală de 100 de lei și în valoare totală de 4,5 milioane lei. Rata anuală a dobânzii este fixă de 9% pe an, iar data maturității este septembrie 2022. Oferta este intermediată de IEBA TRUST.

Bittnet (BNET) este o companie antreprenorială românească din sectorul IT, înființată în 2007. Compania oferă clienților săi cursuri IT, servicii de implementare soluții IT (infrastructură de rețea, routing, switching, servere, datacenter, virtualizare, securitate, teleprezență sau wireless), dar și servicii de suport tehnic, fiind axată pe tehnologii noi și inovare. În aprilie 2015, a devenit prima companie IT din România listată la BVB.

Piața AeRO a fost lansată în februarie 2015 și este o piață dedicată antreprenorilor în căutare de finanțare pentru afacerile lor și pentru investitorii care caută noi oportunități de investiții unde banii lor nu doar că pot crește, ci, de asemenea, pot susține unele dintre viitoarele companii de top ale României.