Revista Biz, prima publicație de business din România, anunță consolidarea echipei manageriale pentru a întări strategia de dezvoltare din 2023.

Compania Biz Agency, care editează Revista Biz, un brand unic în mass-media de afaceri din România, a cunoscut o creștere cu peste 45% a cifrei de afaceri în 2022 și a ajuns la un număr record de proiecte: 36 de evenimente de business au fost organizate în toată țara într-un singur an. Tot în 2022, Biz Agency a lansat revista Haute Culture, proiect premium pe piața de publishing locală, care înglobează print, online, dar și evenimente în zona luxury.

Pentru a susține creșterea accelerată, compania i-a desemnat ca parteneri asociați în cadrul Biz Agency pe Gabriel Bârligă, Redactor Șef Revista Biz, și pe Lelia Petrescu, Marketing Director, care vor face parte din echipa de management, alături de ownerul Biz, Marta Ușurelu.

„Am reușit să creștem și să impunem internațional brandul Biz, chiar și în ultimii ani plini de provocări, datorită unei echipe extraordinare! Biz are probabil cea mai statornică și puternică echipă din presa românească și nu numai. Iar din decembrie 2022 mă bucur să anunț că, alături de mine, ca asociați, îi am acum pe cei care au contribuit decisiv pentru ca brandul Biz să fie lider pe piața de business publishing și evenimente de business din România!”, a spus Marta Ușurelu, Owner Biz Agency.

Gabriel Bârligă, Redactor Șef al revistei Biz din 2019 și un veteran în presa economică, este pilonul editorial al publicației, iar profesionalismul și pasiunea pentru jurnalism îl fac un model profesional demn de urmat.

„Când lucrezi cu pasiune și iubești brandul pentru care faci asta, orice provocare este doar o nouă ocazie de a găsi căi inovatoare pentru a o aborda și depăși. Anii în care, alături de Marta și nucleul echipei Biz, am depășit mereu barierele într-o industrie marcată de transformări radicale mi-au arătat ce important este să știi că te poți baza pe oamenii de lângă tine. Sunt convins că, și în noua formulă, inovațiile și proiectele Biz vor continua să impună trenduri pe piața de publishing și evenimente”, a declarat Gabriel Bârligă, Redactor-Șef Revista Biz.

Lelia Petrescu s-a alăturat echipei în urmă cu 8 ani și deține funcția de Marketing Director. Are grijă ca brandul Biz să fie mereu în atenţia pieţei şi caută parteneriatele potrivite pentru revistă, website sau evenimente. În același timp, este implicată activ în toate proiectele digitale ale revistei Biz.

“Mereu am considerat interesul clienților o prioritate pentru noi, iar asta se vede și în rezultatele aduse lor, dar și intern, având o rată de peste 80% de business existent. Alături de acești clienți reușim să ne consolidăm poziția pe piață și ne reîntâlnim an de an cu proiecte inovatoare. Am urmărit transformările prin care a trecut piața românească, am demonstrat că suntem o companie cu o reziliență deosebită, înainte ca acest termen să fie cunoscut la scară largă, și construim în continuare fiecare proiect cu gândul la impactul pe care îl poate avea azi, dar și în viitor. Altfel spus, gândim sustenabil atât pentru Biz Agency cât și pentru clienții noștri, motiv pentru care dezvoltam parteneriate pe termen lung.”, declară Lelia Petrescu, Managing Partner și Marketing Director, Biz Agency.

Biz este prima revistă de business din România și, de 24 de ani, cea mai apreciată și citită revistă de afaceri. Cu proiectul unic Biz World, Biz a reușit să se impună și la nivel internațional și să câștige premii de talie mondială, printre care primul Red Dot Design Award obținut de România. Echipa Biz este prima care a impus standarde înalte pentru evenimente de business în Romania Zilele Biz a devenit cel mai puternic festival de business românesc, urmând ca în 2023 să sărbătorească 23 de ani de când modelează mediul de afaceri românesc și oferă un loc de întâlnire al profesioniștilor care fac ca afacerile să prospere în România.

Credit Photo: Vali Mirea Photography

Despre Biz Agency

Businessul Biz Agency înglobează revista Biz, Biz Events – o divizie puternică de organizare evenimente și conferințe, Biz Storymakers – servicii de content marketing pentru companii, Biz Market View – o divizie dedicată studiilor de piață și portalul online, revistabiz.ro.

Biz este brandul care reunește o comunitate puternică de oameni de afaceri, atât online, cât și offline.

Biz Market View: Divizia de market research s-a impus prin realizarea unor importante studii și topuri în parteneriat cu agenții de research, pe cele mai importante domenii de activitate din România: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de marketing, Top 20 companii IT pentru care merită să lucrezi, Topul agențiilor de PR din România, Brand Ro sau BizTech.

Biz Events: Divizia organizează anual zeci de conferințe de business și evenimente corporate sau gale, transmițând conținut relevant în formate inovatoare și atractive pentru publicurile țintă.

Revista Biz: Este o voce originală și profesionistă a presei de business românești. O revistă deschizătoare de drumuri, cu proiecte editoriale care aduc valoare cititorilor și comunităților de business.

Biz Storymakers: Divizia transformă mesajele corporate sau de marketing într-o poveste valoroasă din punct de vedere al formei și conținutului, punând la dispoziția brandurilor toate platformele de comunicare ale Biz Agency.

www.revistabiz.ro