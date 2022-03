La ceas de Priveghere, clopotele Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului – Iţcani” Suceava anunţau prin dangătul lor un moment aparte. Era momentul în care după mai bine de două veacuri de la desfiinţarea Mănăstirii de către autorităţile habsburgice, după tradiţia bizantină era instalat noul stareţ, în persoana Părintelui Protos Justinian Săvescu.

Această instalare de stareţ presupune deodată istorie, cinste şi cruce, pe care Părintele Justinian ajutat de obştea mănăstirii, le va duce cu responsabilitate şi demnitate. Nu va conduce singur obştea mănăstirii, ci ajutat de fraţii săi întru slujire.

Din încredinţarea şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Părintele Protos Justinian a primit în mâinile sale obştea creştinilor din cartierul sucevean Iţcani, creştini care vor găsi aici odihnă sufletească la sfintele slujbe de zi sau de seară, suflete liniştite care caută liman de liniştire în ambianţa binecuvântată de prezenţa în imediata apropiere a Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava şi a Mănăstirii Teodoreni- Burdujeni.

În timp ce se oficia slujba de instalare a stareţului, potrivit rânduielilor tipiconale bisericeşti, slujbă oficiată de către Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, în timpul citirii Gramatei Chiriarhale de către Preacuviosul părinte arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, am retrăit pentru câteva momente imaginea atmosferei bizantine specifice acestui moment, aşa cum probabil a fost şi la instalarea primului stareţ al Mănăstirii Studion din Constantinopol, mănăstire ce a devenit un adevărat parapet în apărarea Ortodoxiei.

Se ştie că cea mai importantă misiune a unui părinte stareţ este să lucreze la Biserica din sufletul oamenilor, un lucru care nu este deloc uşor, dar avem convingerea că părintele Protos. Justinian, prin prin pregătirea pe care o are, prin experienţa acumulată va face ca această mănăstire să fie un model de mănăstire citadină.

Sunteţi chemat părinte stareţ, aşa cum a zis Proorocul David, să nu daţi somn ochilor, nici genelor voastre dormitare, nici odihnă tâmplelor voastre până nu veţi vedea locaşul lui Dumnezeu din sufletul fiecărui creştin care va trece pragul vechii biserici ctitorit, reconstruit, împodobit, înfrumuseţat.

La acest ceas, se cuvine să-i adresăm părintelui stareţ Protos Justinian un sfat de la Sf. Apostol Petru „Smeriţi-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca El să vă înalţe la timpul cuvenit. Lăsaţi-I Lui toată grija voastră, căci El are grijă de voi” (Petru 5, 7-8)

Arhid. Vasile Demciuc

Foto credit: Irina Ursachi – Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților