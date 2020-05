Grupul Bjarke Ingels, cunoscut si sub denumirea de BIG, este renumit pentru proiectele sale arhitecturale la scara larga, precum centrala electrica bazata pe arderea deseurilor de la Amager Bakke si reproiectarea acesteia in South Mall a Institutului Smithsonian din Washington DC.

Totodata, BIG este renumit ca fiind o firma mare, formata din peste 450 de arhitecti, designeri, urbanisti, peisagisti, designeri de interior si de produse, inventatori si cercetatori. Cu sedii in Copenhaga, New York si in Londra, grupul dispune de personal talentat in multe specialitati diferite.

BIG va colabora cu Skagerak

Grupul Bjarke Ingels, sau BIG, si-a anuntat colaborarea cu Skagerak, o companie daneza de mobilier. Aceasta colaborare isi propune sa creeze o colectie unica de mobilier inox si lemn de tec de exterior, rafinat si minimalist. Lansat inca de la 1 martie, proiectul, numit Lilium, cuprinde banci, scaune si mese din inox si lemn de tec, special concepute pentru exterior.

BIG prezinta noile piese de mobilier de exterior

Noile piese prezentate de BIG, si anume doua scaune asezate in jurul unei mese de salon, impresioneaza prin simplitatea si frumusetea lor. Un alt element caracteristic al acestora sunt materialele din care sunt realizate, si anume lemnul de tec netratat si otelul inoxidabil. Designerii spun ca si-au dorit sa lucreze cu materiale cat mai naturale, netratate, si ca a fost nevoie de un producator cu atentie la detalii pentru a realiza perfect fiecare piesa.

Piesele de mobilier sunt realizate dupa sabloane

Atelierul din Indonezia care produce aceste piese foloseste sabloane pentru a se asigura ca fiecare detaliu este identic si, totodata, materiale certificate care sa garanteze calitatea si sustenabilitatea mobilierului.

Spatarele scaunelor din lemn de tec si inox sunt usor curbate pentru a copia forma petalelor de nuferi care dau numele colectiei. Pe de alta parte, detaliile “X” ale cadrului de inox de la baza si de pe spatar, evidentiaza piesele. Lemnul de tec va imbatrani in timp, schimbandu-si culoarea si capatand o nuanta atractiva.

Simplitatea este numele jocului cu care s-a lansat BIG

Site-ul oficial Skagerak explica ca ideea de baza a proiectului Lilium isi are originea intr-unul din numeroasele proiecte de arhitectura ale BIG. In cadrul acestui proiect, imprejurarile si locatia au fost cele care au inspirat in proiectarea unei linii noi de mobilier de exterior. Era nevoie de o marca de calitate si durabilitate, iar Skagerak a fost selectat ca partener corespunzator.

Experienta in crearea de mobilier cu care a venit Skagerak si viziunea arhitecturala a lui BIG creeaza combinatia excelenta pentru succesul acestui proiect.

Sursa de inspiratie a colectiei Lilium

Piesele de mobilier din colectia Lilium sunt inspirate de pe malul apei, in orasul Aalborg si din ideea de adunari sociale de tip casual sau oficiale unde colectia ar oferi instrumentele necesare pentru socializare, munca si servirea mesei.

BIG a pornit de la ideea de a crea o linie de mobilier moderna si totodata versatila, folosind un limbaj de design democratic, compatibil atat pentru terasele exterioare si livingurile interioare, cat si cu mediile flexibile destinate spatiilor de lucru.

Linia de mobilier Lilium combina sensibilitatea daneza cu productia responsabila si durabila de mobilier, creand o colectie de mobilier versatil si durabil.