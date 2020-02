Tot mai mulți români aleg Turcia ca destinație turistică, România ocupând locul 14 mondial cu 763.320 de turiști români care au vizitat această țară în 2019, cu 113% mai mulți față de anul 2016, potrivit unui raport al Ministerului Culturii și Turismului din Turcia.

Mai mult decât atât, peste 51 de milioane de turiști din toate colțurile lumii au vizitat Turcia, anul trecut, cu 67% mai mult față de 2016. Totodată, cele mai populare destinații în Turcia sunt Istanbul și Antalya, iar majoritatea rezervărilor se operează prin intermediul agențiilor de turism, care oferă pachete tot mai avantajoase datorită cererii tot mai mari pentru această destinații.

BJR-Vacante.ro, una dintre cele mai importante agenții de turism care activează în mediul online, constată că în ianuarie 2020, numărul de solicitări pentru vacanțe în Antalya a crescut considerabil comparativ cu aceeași lună a anului trecut. “În agenția BJR Vacanțe, creșterea de rezervări este cu 65% mai mare față de luna ianuarie a anului trecut. În plus, creșterea volumului este cu 80% mai mare față de anul trecut ianuarie, acest lucru însemnând că românii cumpără vacanțe mai scumpe în medie cam cu 123 Euro față de ianuarie anul trecut, fiind interesați nu doar de biletul de avion și cazare, dar și de rezervare de tururi de jumătate de zi sau de o zi ale obiectivelor turistice importante”, declară Remus Tănase, directorul agenției care deține site-ul www.bjr-vacante.ro.

Un sejur de 7 nopți cu avionul petrecut în perioada 24.05.-31.10.2020, în funcție de data și locul de plecare ales costă: în Antalya, de la 228 de Euro de persoana pentru un hotel de 3* cu all inclusive, de la 253 de Euro de persoana pentru un hotel de 4* cu all inclusive, de la 316 de Euro de persoană pentru un hotel de 5* cu all inclusive și de la 373 de Euro de persoana pentru un hotel de 5* cu ultra all inclusive; în Bodrum, între 404 și 566 de Euro de persoană, iar pentru Kusadasi, între 439 de Euro și 618 Euro de persoană. Pentru destinația Antalya, au apărut, în fiecare an, noi locuri de plecare din România, existând în momentul de față peste 14 orașe de unde pot pleca turiștii români: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Arad, Iași, Constanța, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Bacău, Suceava, Baia Mare, Satu Mare.