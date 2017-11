Magazinul online de ceasuri și accesorii PretzMic.ro, una dintre cele mai populare alegeri a clienților pe acest segment din e-commerce, a anunțat lansarea ofertelor de Black Friday 2017 pe data de 17 noiembrie. Campania va dura două săptămâni (până pe data de 30 noiembrie) și va include valuri de reduceri masive, ce vor ajunge până la 95%. Toate produsele comercializate vor beneficia de discount.

PretzMic.ro este cunoscut mai ales ca destinație de shopping pentru ceasuri de mână, astfel că de Black Friday vor fi pe deplin satisfăcute așteptările vizitatorilor online: reprezentanții magazinului au pregătit stocuri de marfă cu livrare imediată, printre care peste 3500 de ceasuri automatice, ceasuri mecanice, peste 20.000 de ceasuri quartz-baterie și peste 1500 de smartwatch-uri. Mai mult decât atât, de Black Friday 2017 PretzMic.ro vine cu peste 150 de modele noi de produse, punând accent pe designul de actualitate.

Demn de menționat este și faptul că vor exista aproximativ 100 de modele de ochelari de soare reduse masiv. Liniile telefonice vor fi extinse și vor fi deschise cu program prelungit, astfel încât cei care vor să afle informații în timp rapid sau doresc să lanseze comenzi telefonice să poată avea parte de servicii satisfăcătoare în ciuda faptului că se așteaptă un flux mare de clienți. De asemenea, se vor putea plasa comenzile direct cu un operator pe WhatsApp.

„Pregătim multe multe surprize de Black Friday 2017, așteptându-ne la vânzări mai mari decât anul trecut. La toate ceasurile de mână oferim cutie cadou, deci achizițiile pot fi ideale pentru cei ce doresc să se pregătească din timp pentru Sărbătorile de iarnă: cadourile pentru cei dragi vor fi pregătite cu bugete neașteptat de mici. Pentru livrarea mai rapidă, recomandăm plata cu cardul, online, prin sistem securizat. La fel cum ne-am obișnuit clienții, suntem alături de aceștia pe de o parte prin reduceri masive, pe de altă parte prin servicii de foarte bună calitate, chiar și într-un context în care aglomerația scade de obicei nivelul de satisfacție în e-commerce”, explică oficialii PretzMic.ro.

Activând pe segmentul de ceasuri și alte accesorii, inclusiv gadgeturi, cu prețuri accesibile, magazinul online www.PretzMic.ro are deja aproape 6 ani de experiență în comerțul electronic din România, cu vânzări în creștere de la an la an. E-shop-ul pune accentul pe servicii de calitate pe toată durata procesului de shopping, ba chiar și ulterior, prin garanția de retur de 30 de zile.