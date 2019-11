Amazon, dar si alte magazine chiar si din Romania au inceput deja perioada de reduceri Black Friday. Ce poti cumpara la reducere si care sunt produsele cele mai cautate, afli in randurile urmatoare.

Poti urmari si magazinele specializate in carduri cadou. Poti face un cadou extrem de frumos cu astfel de giftcard-uri personalizate. Le poti folosi pentru a avea parte de un abonament de fidelitate sau pentru a te bucura de reduceri obisnuite.

Care sunt cele mai cautate produse de Black Friday?

De obicei, romanii cauta foarte mult electrocasnicele de Black Friday. Fiindca acestea sunt mai scumpe, iar de Black Friday le pot cumpara la reducere, acest lucru ii face sa ingroase cozile la astfel de produse.

Spre exemplu, combinele frigorifice pot fi cumparate cu pana la 20% reducere, asta putand insemna o suma frumusica de chiar cateva sute de lei. Iar in afara de electrocasnice, gama de IT & C este la fel de cautata. Laptopurile, telefoanele se cauta si ele.

Probabil, cele mai vandute produse in acest an vor fi din nou telefoanele.

Ce se cumpara de pe Amazon?

Amazon inregistreaza recorduri de vanzari aproximativ la orice gama de produse. De Black Friday sunt foarte cautate cosmeticele, electrocasnicele si produsele de home&deco. Spre exemplu, anul acesta puteti achizitiona un kit de securitate video, cu camere 4k, bucurandu-va de 22% reducere.

De asemenea, gama cyber este foarte cautata. Pentru doar 50 de euro poti cumpara si un giftcard pe care il poti oferi mai departe, sub forma de cadou. Cu acest card cadou persoana ce il primeste isi poate achizitiona orice produs din gama acoperita de card.

Lupta penru televizoare

Pe Amazon poti cumpara deja un televizor LED cu diagonala de 100cm cu doar 140 euro. Acestea par a fi cel mai bine vandute produse pana la momentul actual. De asemenea, se inregistreaza recorduri la castile pentru telefoane, la produsele NetGear – acestea avand o reducere de 30%, la produsele Samsung, Sony si LG.

Imprimantele au si ele reduceri masive. Pe Amazon poti cumpara un astfel de dispozitiv cu 40% reducere. Cea mai mare reducere s-a epuizat deja, ea fiind de 80%, pentru un kit video SimpliSafe WiFi cam.

Ce poti cumpara la reducere in magazinele din Romania?

In Romania poti cumpara la reduceri masive produse precum: telefoane (-30 – 40%), televizoare, cuptoare cu microunde, produse de uz casnic sau chiar haine si incaltaminte.

Vrei sa afli un lucru interesant despre Black Friday din Romania?

Doar pe eMag, in 2018, de Black Friday s-a navigat pe site echivalentul a 227 de ani, 341 zile si 16 ore. Peste 3 milioane de produse s-au vandut intr-o singura zi si site-ul a avut peste 9,5 milioane de vizitatori.

Asadar, stai pe faza pentru ca urmeaza o perioada foarte agitata pentru cei care iubesc shopping-ul sau si-au facut lista cu produsele de care au nevoie si doresc sa le cumpere la reducere!