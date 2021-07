Siguranţa stradală este o prioritate pentru poliţiştii suceveni. Din analizele efectuate a rezultat şi faptul că una dintre cele mai mari îngrijorări ale comunităţii este legată de siguranţa în spaţiul public.

Având în vedere aceste considerente dar şi faptul că zonele de agrement trebuie să constituie un spaţiu de relaxare pentru cetăţeni şi familiile acestora, unde să se simtă în deplină siguranţă, poliţiştii au iniţiat un demers de securizare a parcurilor de pe raza municipiului Suceava.

De asemenea, scopul acțiunii a fost și identificarea persoanelor care consumă alcool în locuri publice sau tulbură ordinea și liniștea publică prin comportamentul neadecvat.

Acţiunea s-a desfășurat în noaptea de 17/18.07.2021 in intervalul orar 19.00 – 02.00 și a avut ca scop asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, fiind vizate prevenirea tâlhăriilor stradale, a furturilor din genţi şi buzunare, prevenirea faptelor de violenţă stradală şi a altor acte de tulburare a ordinii şi liniştii publice.

De asemenea, echipajele de poliție rutieră au acționat pentru prevenirea accidentelor rutiere, in special pe fondul consumului de alcool.

La acțiunea organizată au participat 40 de poliţişti din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul Ordine Publică – Compartimentul Proximitate și Compartimentul Siguranță Publică și Patrulare, Biroul Investigații Criminale, în echipe mixte formate din lucrători din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava și lucrători din cadrul Poliției Locale Suceava. Totodată, la actiune au participat și polițisti din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Ordine Publică si Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sprijiniți de luptători SAS din cadrul IPJ Suceava.

S-a actionat în zonele și localurile pretabile la comiterea de fapte antisociale, respectiv în Zona Albina, Zona Curcubeu, zona Cartierului Obcini, Zona Orizont, str. Jean Bart din Cartierul Burdujeni, pe strada Alexandru cel Bun, Parcul Central, Parcul Șipote, Zona Bebelușu (vis-a-vis de catedrală), proximitatea societății Mihalex din Cartierul Mărășești, Parcul Simion Florea Marian și în Parcul 3 Bărboși.

Obiectivele acțiunii au fost prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, in special a celor cu violenţă, ce se comit de regulă în zona parcurilor şi altor localuri de agrement; verificarea legalităţii măsurilor luate de administratorii localurilor pe linia asigurării pazei; identificarea persoanelor care comercializează sau consumă substanţe cu efect halucinogen şi luarea măsurilor legale împotriva acestora; supravegherea şi monitorizarea persoanelor predispuse la fapte antisociale şi care în aceasta perioadă pot întreprinde acţiuni menite să tulbure ordinea şi liniştea publică; identificarea persoanelor străine de localitate care nu își justifică prezența pe raza de competență; depistarea persoanelor urmărite şi a celor care se sustrag executării pedepselor; sancţionarea celor care încalcă prevederile legale; identificarea persoanelor care cerşesc sau care vagabondează şi induc un sentiment de securitate publică.

În cadrul acţiunilor organizate au fost legitimate 365 de persoane, dispunându-se măsura avertismentului/avertizării pentru 65 de persoane pentru diverse acte care încălcau normele de convieţuire socială.

De asemenea, au fost controlate 79 de vehicule.

Au fost controlate 46 de obiective şi 12 agenţi de pază.

În cadrul acţiunii au fost aplicate 30 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 7450 lei la Legea 61/1991 republicată privind ordinea si liniștea publică și la regimul rutier. De asemenea, au fost reținute 5 permise de conducere și au fost ridicate 5 certificate de înmatriculare. Au fost depistate in flagrant 6 infracțiuni (la regimul rutier și de natura judiciară).

Pozitiv este faptul că nu a fost înregistrate sesizări privind infracţiuni stradale în zona parcurilor, cetăţenii având premisele de a se bucura de momente de relaxare în deplină siguranţă.