Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că au fost aprobate alte două proiecte depuse de municipalitate pentru a fi finanțate cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pe Componenta 5 – Valul Renovării, runda I. „Cei 143 de suceveni care locuiesc în blocul P de pe Bd. 1 Mai, nr.2, cel din fața primăriei, blocul lamă, vor beneficia, cu costuri zero, de renovarea energetică a acestuia, de unde, cu siguranță vor dispărea afișele cu “Atenție, cade tencuiala!”. Cel de al doilea proiect vine în sprijinul elevilor și cadrelor didactice de la Colegiul Național “Mihai Eminescu”, prin creșterea eficienței energetice a colegiului”, a spus Harșovschi.

El a explicat că lucrările pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor presupun izolare termică pentru fațade, termo-hidroizolare acoperișuri, soluții de ventilare naturală, modernizarea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate și înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, scopul fiind cel de a reduce consumurile energetice din surse convenţionale.

În același timp, viceprimarul Sucevei a mai declarat că pe Componenta 10 – Fondul Local din cadrul PNRR, urmează să fie semnat și proiectul “Sistem de transport public ecologic metropolitan – etapa I” – valoare acestuia este de 114.483.148,06 lei cu TVA, prin care primăria va cumpăra 50 de autobuze electrice.