Suceava Blues Festival ajunge anul acesta la cea de-a XV-a ediție. Nu știm dacă e mult sau puțin, dar ne bucurăm că încă reușim să o facem. O manifestare care a devenit un reper cultural important al regiunii și care s-a aliniat manifestărilor de gen din toată lumea, păstrându-și menirea și standardele ridicate, aducând notorietate orașului și bucurii prietenilor. SUCEAVA BLUES FESTIVAL este, în primul rând dedicat lor: artiști, public, organizatori, voluntari, susținători sau doar curioși, de oriunde ar fi ei, și conturează acum o întreagă comunitate care așteaptă cu nerăbdare o nouă ediție. Pentru câteva zile frumoase de iulie, Suceava redevine un loc plin de oameni îndrăgostiți de atmosfera unui festival muzical cu o personalitate distinctă.

Festivalul, în sine, este o poveste dincolo de eveniment. S-a născut din pasiune, din spiritul muzicii, din recunoștința pe care prietenii lui Fani Adumitroaie, cel mai important artist de blues pe care l-a avut Suceava și unul dintre pionierii blues-ului din România, i-au adus-o după ce acesta s-a stins din viață.

Pentru 2024 ne propunem o ediție ce se va desfășura pe parcursul a două seri magice, pe Platoul Cetății de Scaun a Sucevei. Structura concertelor presupune show-uri susținute de artiști din SUA și Italia – MATT O’REE, MIGHTY MO RODGERS, SAX GORDON & LUCA GIORDANO BAND, un nume cunoscut al blues-ului francez – FUNKY ROAD, trupe din România – RAREȘ TOTU plays SANTANA, MARCIAN PETRESCU BluesHarp BAND, BLUEMANS și HAZARD BLUES BAND. Totalizând 8 recitaluri ce se vor întinde pe parcursul a 2 seri, urmate de tradiționalele jam-session-uri sau doar un after-party, Suceava Blues Festival va rămâne în topul festivalurilor de gen din România. Mai multe detalii despre aceștia puteți găsi pe site-ul festivalului (suceavabluesfestival.ro), pe pagina de Facebook a festivalului sau pe site-urile artiștilor.

Ca un element de noutate, anul acesta vom organiza o tombolă cu premii de peste 3000 de euro, constând în aparatură de audiție high-end, puse la dispoziție de unul dintre sponsorii noștri. La achiziționarea unui tricou de la standul Festivalului veți primi un bilet pe care va fi trecut un număr. Tragerea la sorți va fi făcută sâmbătă seara, înaintea ultimului recital din program.

Adițional, dar tot în cadrul manifestării, vor fi lansări de discuri ale artiștilor prezenți. Vă propunem și un mini-târg cu discuri-vinil, destinat colecționarilor și împătimiților de muzică, dar și un stand specializat de suveniruri și merchandise oficial, de unde puteți lua cu voi o amintire. O zonă de mâncare/băuturi, dar și una de camping (gratuită) vor deservi publicul.

PROGRAM SUCEAVA BLUES FESTIVAL XV – 5, 6 iulie 2024 – Platoul Cetății de Scaun a Sucevei

Spectacolele vor începe în fiecare seară de la orele 18.00. Intrarea în zona Festivalului se va face începând cu orele 16.30, iar accesul este gratuit.

Vineri, 05.07.2024

Bluemans (Ro) 18.00 – 18.45

Marcian Petrescu BluesHarp Band (Ro) 19.00 – 19.45

Rareș Totu plays Santana (Ro) 20.00 – 21.00

Mighty Mo Rodgers (USA/It) 21.30 – 23.00

23.00 – After-party

Sâmbătă, 06.07.2024

Funky Road (Fr) 18.00 – 18.45

Hazard Blues Band (Ro) 19.00 – 19.45

Sax Gordon & Luca Giordano Band (USA/It)

Matt O’Ree Band (USA)

23.00 – After-party

Programul propus poate suferi modificări de ultim moment.

Accesul este gratuit, Suceava Blues Festival fiind un proiect realizat în asociere cu Primăria Municipiului Suceava și în parteneriat cu Centrul Cultural Bucovina, Muzeul Național al Bucovinei, U.S.V. și Casa de Cultură a studenților. Cu toate acestea, donațiile pentru continuitatea Festivalului sunt apreciate.

În cele 14 ediţii de până acum (festivalul fiind al doilea cel mai longeviv din țară) au concertat nume sonore pe scena Festivalului, toți aceștia propunând abordări diferite ale blues-ului, de la tradițional la modern, lucru care a făcut ca fiecare concert să-și contureze personalitatea lui distinctă și dovedind că muzica nu are vârstă. Pentru că suntem bucuroși că în Suceava acest spirit dăinuie, am invitat trupe locale în deschiderea evenimentului: Pegas, Alex Pattie, 99 Degrees, Hot Cats sau Cooperativa de blues. Din România au participat artiști cunoscuți ca Nightlosers, Rareș Totu, Raul Kusak, Vali Răcilă, A.G. Weinberger, Mike Godoroja, Cyfer, Sorin Chifiriuc, Quo Vadis, Semnal M, Florin Giuglea, Berti Barbera, Nicu Patoi, The BluemanS, Marcian Petrescu, Othello Piano Trio, Southern Cockroaches, dar și artiști tineri sau foarte tineri ca Axis, Andrei Cerbu sau Vlad Prisacariu. Au fost şi artişti români stabiliţi în străinătate: Marius Dobra (Au), Joe Rusi (No), Johnny Mitrache (Fr) sau John Montana (UK). Artişti de top din Europa ca Henrik Freischlader (Ger), Blue Family & Ana Radzic (Ser), Tiny Legs Tim (Be), Borsodi Blues (Hu), Giles Robson, Lee Hedley, Sakis Dovolis Trio (Gr), Malone Sibun Band (UK) sau Aynsley Lister (UK) dar şi nume importante din SUA ca Matt Schofield, Kirk Fletcher, Josh Smith, Dean Bowman, Leslie Smith, Clay Windham, Ryan Donohue. Cea mai bună ediție de până acum a fost în 2019, când pe scenă am avut două dintre cele mai importante nume ale genului, ROBBEN FORD și ERIC GALES (acesta din urmă fiind considerat artistul de blues nr.1 mondial), artiști care au adus recunoaştere Festivalului şi au contribuit la poziționarea acestuia ca unul de top în Europa. Toţi aceştia, dar şi standardul artistic ridicat al evenimentului, au făcut ca publicul să fie prezent în număr din ce în ce mai mare, iar Festivalul să devină o emblemă culturală a Sucevei și României, o manifestare de talie europeană.

Suceava Blues Festival a devenit un reper cultural important al acestei regiuni, şi a consolidat o formulă sustenabilă prin care arta, divertismentul și educația „fuzionează”. Alte arte, ca filmul, pictura, fotografia se alătură şi ele acestui eveniment. Un concert filmat la ediţia din 2014 şi lansat ca produs live al unui artist prezent în Festival, un documentar intitulat „The Story. The City. The Blues” care spune povestea ediţiilor de până în 2016, expoziţii ale unor artişti plastici, lansări de carte sau de CD-uri, work-shop-uri gratuite, fotografi, jurnalişti, toate acestea se suprapun ideii că artele se pot îmbina armonios.

Suntem optimiști și încrezători că și ediția de anul acesta va fi una memorabilă și va continua tradiția Suceava Blues Festival. De aceea vă invităm să fiți parte din povestea lui.