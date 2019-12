BMW este in urma in ceea ce priveste lansarea vehiculelor electrice. Asta in timp ce Mercedes Benz a inceput sa ofere chiar si autobuze electrice pentru transport in comun sau autocare pentru serviciile de inchirieri autocare ale firmelor de transport.

Tocmai de aceea, compania bavareza incearca sa recupereze intr-un mod spectaculos. Cea mai recenta conferinta arata ca BMW lanseaza un nou prototip de motocicleta electric, cu baterii pe roti, pe care produatorii il numesc BMW E-Power Roadster.

BMW a invitat asadar cativa jurnalisti europeni sa vada prototipul E-Power Roadster in actiune. Dar, dupa cum se pare, toti jurnalistii specializati de altfel in nisa de motoare, aveau ca termen de comparatie continua motoarele pe gaz.

BMW ajunge in acest fel sa-si faca un soi de concurenta chiar propriilor branduri. Cu toate acestea, prototipul arata extraordinar si cand va fi lansat, specialistii cred ca vor exista clar amatori care sa incerce noua tehnologie, in timp ce fanii clasicului BWM pe gaz vor ramane la motorul vechi.

Ce specificatii are noul prototip BWM electric?

Presupunand ca ne uitam la o baterie de 13 kWh, asa cum a avut prototipul adus pentru lansare, asta ar pune BMW E-Power Roadster usor in spatele liderilor din industria electrica de astazi. Prin comparatie, Zero SR / F ofera o baterie de 14,4 kWh si Harley-Davidson LiveWire ofera o baterie de 15,5 kWh.

Iar Energica a prezentat recent una dintre cele mai mari baterii din industria motocicletelor electrice, la 21,5 kWh. Deocamdata, BMW spune ca motocicleta este insa in continua dezvoltare.

Aceasta pare a avea o autonomie estimata de 177 km, desi aparent se lucreaza la cresterea acestui interval. Totusi, prototipul pare sa ofere incarcare rapida in timp ce functioneaza. Un sistem de curent continuu va alimenta bateriile, asa incat cel putin se va putea reincarca destul de rapid acest model.

Bateria electrica utilizata pe acest motor apartine chiar unei masini BMW. Si nu este prima data cand BMW a pus bateria unei masini electrice intr-o motocicleta.

Maxi C – Evolution, scuterul electric BMW, este construit in jurul unui modul de baterii din seria I BWM. Desi, in acest caz producatorii au facut o treaba mai buna de a-l ambala pe scuterul de productie, comparativ cu prototipul E-Power.

Restul acestui prototip este in mare masura o combinatie de piese de schimb. Motorul este de la un BMW Seria 7, bara de balansare este de la un BMW R1200RS, iar partea frontala este de la un BMW S1000R.