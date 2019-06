Direcția de Sănătate Publică Suceava a transmis că, până în octombrie, va monitoriza săptămânal cazurile de boală diareică acută(BDA) diagnosticate de către medicii de familie, dar și cele spitalizate. Șefa DSP, medicul Liliana Grădinariu, a comunicat că apariția BDA poate fi prevenită prin respectarea normelor de igienă generală și alimentară, de igienă individuală și mai ales de igienă a colectivităților. Printre altele, doctorița Grădinariu recomandă spălarea mîinilor cu apă și săpun înainte de prepararea și consumarea alimentelor, de alimentarea copiilor și după folosirea WC-ului, spălarea fructelor și legumelor sub jet puternic de apă potabilă, înainte de a le da în consum, prelucrarea termică suficientă a produselor alimentare, renunțarea la alimentația stradală cu produse neambalate, expuse în spații improprii, comercializate de persoane neautorizate și consumul de apă numai din surse autorizate sanitar. Șefa DSP Suceava a menționat că prevenirea este singurul mijloc de protecție împotriva infecțiilor și a bolii diareice acute.

