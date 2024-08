Mereu cu zâmbetul pe buze, cu o energie debordantă și un umor ieșit din comun, Iuliana Tudor le zâmbește mereu celor de acasă în fața camerelor de filmat, însă puțini sunt cei care știu că în spatele zâmbetului ei zace o mare dramă, notează click.ro.

Recent, vedeta de televiziune și-a deschis sufletul în fața celor de acasă și a mărturisit faptul că de zeci de ani de zile ține sub control o boală autoimună care i-a schimbat în totalitate viața și a ajutat-o să renunțe la „vanitate, mândrie, superficialitate, neatenție, lipsă de grijă față de propria persoană, corp, trup și suflet”. „Miza pentru mine era să fiu cea mai bună. Și, în general, am avut acest motor de foarte mică. Adică, pentru mine, coronița aceea pe cap nu însemna doar că am luat zece. Era un triumf în fața celorlalți. Adică era o treabă acolo, undeva în mințișoara mea. Și, în privința televiziunii, am exagerat enorm. Și asta e o meserie care te consumă, cere tot”, a mărturisit Iuliana Tudor, în podcastul Avangarda cu Ionuț Vulpescu, conform sursei citate.

În anul 2004, vedeta avea să pună vreme de câteva luni cariera pe pauză din cauza problemelor de sănătate.

Sursa foto: Facebook

