BPOC – Boala Pulmonară Obstructivă Cronică este o afecțiune gravă, ce nu se poate vindeca și care atacă bronhiile și plămânii. BPOC afectează capacitatea respiratorie, care se reduce progresiv, iar în lipsa tratamentului, conduce la invaliditate și moarte prematură.

Afecțiunea este, totuși, prevenibilă și poate fi ținută sub control, cu condiția să fie depistată. Din păcate, doar mai puțin de jumătate dintre persoanele afectate de BPOC sunt diagnosticate1 . Motivul este faptul că simptomele timpurii ale bolii sunt ușor de confundat cu efectele fumatului excesiv sau ale înaintării în vârstă.

BPOC afectează 8.3% din populația României cu vârsta peste 40 de ani, potrivit Studiului de prevalență a BPOC în România 2019, realizat de către Societatea Română de Pneumologie. Prevalența estimată a crescut ușor față de 2012 (8.13% atunci), când a fost derulat precedentul studiu al SRP în acest sens.

Studiul, efectuat pe un eșantion de 8000 de persoane atât din mediul urban, cât și din mediul rural, a inclus două componente: screening, prin aplicarea unui chestionar individual, și spirometrii (realizate unor persoane selectate în urma completării chestionarului).

Concluzii obținute în urma studiului:

3% dintre românii cu vârsta peste 40 de ani suferă de BPOC

82% dintre românii incluși în studiu au probleme respiratorii

71% dintre ei au făcut cel puțin o dată o spirometrie

3 din 20 de respondenți care fac tratament pentru probleme respiratorii utilizează automedicația

Numai 2 din 5 pacienți cu probleme respiratorii sunt văzuți cu regularitate de un medic

Societatea Română de Pneumologie (SRP) trage un nou semnal de alarmă, „Toți împreună pentru a pune capăt poverii BPOC!” cu prilejul Zilei Mondiale a BPOC, marcate anul acesta pe plan internațional în 20 noiembrie.

„8.3% dintre românii peste 40 de ani suferă de BPOC, o afecțiune care afectează tot mai mulți oameni de la an la an și care e responsabilă de peste 3 milioane de decese la nivel global. Un studiu arată că 89% din populație nu a auzit de această boală, iar 85% dintre fumători nu au auzit nici ei de BPOC, în condițiile în care fumatul este principalul factor de risc pentru afecțiune! Acest aspect este extrem de îngrijorător – ca să poți lupta împotriva unei boli atât de grave trebuie în primul rând să o cunoști. BPOC nu are simptome specifice, iar rezultatul este că în multe cazuri pacienții ajung să fie diagnosticați destul de târziu. Mai ales că deseori simptomele sunt puse pe seama fumatului sau a înaintării în vârstă. Este esențial ca persoanele din profilul de risc, dacă observă semne care pot indica BPOC, să se prezinte la medic cât mai repede”, a declarat prof. dr. Ruxandra Ulmeanu, președintele Societății Române de Pneumologie.

Cum recunoaștem BPOC?

BPOC este o boală care în lipsa diagnosticării și instituirii unui tratament care să asigure controlul simptomelor, poate afecta, pe rând toate organele. Pacienții cu BPOC pot prezenta și numeroase alte afecțiuni asociate, precum: boli cardiovasculare, diabet zaharat, hipertensiune arterială, osteoporoză sau depresie-anxietate.

Simptomele BPOC includ:

tuse cronică

producție cronică de spută

șuierat

gâfâit

senzație de sufocare, apărută de regulă brusc, pe fondul unei oboseli accentuate

toleranță la efort din ce în ce mai redusă

Expunerea la factori poluanți, precum fum de tutun și la alte particulele și gaze toxice, poluante care pot fi inhalate, sunt principalii factori de risc pentru BPOC. Astfel, profilul persoanelor cu risc pentru BPOC este:

vârsta de peste 40 ani

fumători, foști fumători

expunere îndelungată la alte tipuri de fum: pulberi, poluare, noxe

manifestări/simptome specifice BPOC: tuse cronică, producţie cronică de spută, tusea matinală a „fumătorului”, senzaţie de lipsă de aer.

Consultarea medicului este obligatorie în cazul în care sunt observate aceste semne. Diagnosticarea timpurie este fundamentală pentru a putea controla eficient boala și a reduce impactul pe care îl are asupra calității vieții și asupra aspectelor sociale – BPOC ajunge să limiteze capacitatea de a lucra, de a desfășura activitățile de zi cu zi.

23 – 24 noiembrie 2019, spirometrii gratuite, în București – testul de 2 minute, care poate depista BPOC și poate salva vieți

Societatea Română de Pneumologie continuă și în 2019 campania „Tu știi câți ani au plămânii tăi?”, ajunsă la ediția a XI-a – o inițiativă menită să sprijine depistarea precoce a BPOC și creșterea informării cu privire la această afecțiune .

În cadrul campaniei, medicii pneumologi fac spirometrii gratuite, o investigație extrem de importantă pentru depistarea bolii, care poate salva vieți.

Bucureștenii sau oricine se află în trecere prin capitală, sunt așteptați sâmbătă, 23, și duminică, 24 noiembrie, între orele 09 și 17, în Piața Unirii – în fața magazinului Unirea (la colțul dinspre Bulevardul Unirii), pentru a beneficia de o spirometrie gratuită. Testul este neinvaziv și durează aproximativ două minute.

„BPOC este o boală perfidă, cu multe fețe, de multe ori depistată în stadii avansate, când capacitatea respiratorie este afectată major. Necunoașterea, confundarea sau chiar ignorarea simptomelor este o mare problemă pentru depistarea BPOC, iar în acest sens creșterea gradului de informare și conștientizare a populației la risc și a populației în general este extrem de importantă. Prin campaniile pe care le derulează, Societatea Română de Pneumologie își propune să contribuie la îmbunătățirea acestor capitole și a depistării precoce. BPOC nu se poate vindeca, dar se poate ține sub control, cu succes, prin tratament. Iar un diagnostic timpuriu, în cazul BPOC, poate salva vieți”, a completat prof. dr. Ruxandra Ulmeanu.

Spirometria este un test de bază în explorarea funcției respiratorii și se face cu ajutorul unui dispozitiv numit spirometru. Testul evaluează cantitatea de aer pe care o persoană o poate inspira sau expira într-o unitate de timp. Este o procedură simplă, neinvazivă, rapidă și nu doare. Pacientul trebuie să lipească bine buzele în jurul unei piese bucale, să respire relaxat câteva secunde, apoi să expire atât de puternic şi atât de rapid, încât să-şi simtă plămânii complet goliţi de aer, după care să respire din nou relaxat.

Peste 300 de milioane de oameni suferă de BPOC la nivel mondial2, iar peste 3 milioane de vieți pierdute anual sunt atribuite BPOC3 – a treia cauză de mortalitate4, la nivel global și singura care este în creștere.