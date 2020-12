Bob Dylan și-a vândut întregul catalog de 600 de cântece, inclusiv celebrele ”Blowin´ In The Wind”, ”The Times They Are a-Changin” și ”Knockin´ On Heaven´s Door”. Cumpărătorul este compania Universal Music Group, notează click.ro.

Faimosul muzician Bob Dylan (79 de ani) și-a vândut întregul catalog de 600 de cântece, cu 300 milioane de dolari. Este cea mai mare afacere de acest fel din ultimul secol, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/bob-dylan-si-vandut-toate-cantecele-ce-suma-incasat