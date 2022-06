Mihai Bobonete își celebrează ziua de naștere, căci simpaticul actor a împlinit 42 de ani. Unul dintre cei mai îndrăgiți comedianți de stand-up din România a împărtășit fanilor pe social-media gândurile sale cu ocazia acestui moment special, notează click.ro.

Juratul de la ,,Românii au Talent” și-a exprimat recunoștința față de părinți și prieteni. De asemenea, actorul a transmis un mesaj superb și emoționat celor doi copii ai săi și soției Cătălina, în care le-a declarat că întreaga lui ființă le aparține pe deplin, întrucât doar ei știu să-i redea liniștea sufletească. ,,Am momente in care ma gandesc foarte mult si ma intreb daca eu merit ceea ce am, daca asta este ce mi-am dorit sau e o intamplare ca ma aflu in soarta asta, ma gandesc, va vad, va aud, va simt si cel mai important lucru este ca am inceput sa ma vad si pe mine asa cum sunt.

Astazi sunt jumatate recunoscator si jumatate fericit, jumatate in adevar si jumatate in minciuna, jumatate in ceea ce nu mai vreau sa fiu si jumatate in noul Bobo , sunt jumatate pentru cativa prieteni si jumatate pentru altii, jumatate sunt pentru Mama si la fel,am o jumatate pentru Tata… La 42 de ani Astazi sunt in sfarsit 100%, fara jumatati si cu Toata fiinta mea pentru Octavian, Maria si Catalina!… Ei stiu cel mai bine ce sa faca cu mine iar eu dorm din ce in ce mai linistit!”, a scris Mihai Bobonete pe rețelele de socializare, potrivit sursei citate.

