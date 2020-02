Astăzi dimineață vă informam că în zona sensului giratoriu din Păltinoasa a avut loc un accident rutier în care a fost implicat un TIR, accident în urma căruia unul dintre cei doi cetățeni polonezi implicați a fost rănit la cap fiind transporat la spitalul din Gura Humorului. Pompierii veniți la fața locului au acordat primul ajutor însă unul dintre ei, plutonierul adjutant Doru Boca (foto), șeful inimoasei gărzi de intervenție de la Gura Humorului, a făcut un gest plin de omenie, i-a dat bocancii săi de rezervă șoferului autotrenului care rămăsese desculț după ce ghetele i-au fost prinse în bordul deformat al mașinii. Gestul său a fost făcut cunoscut pe pagina de facebook a ISU Bucovina iar comentariul îl redăm integral în continuare.

Bocancii de rezervă

Fiecare pompier militar, când pleacă la o intervenție, are mereu la el un pachet de mâncare și o sticlă de apă, pentru că niciodată nu știe cât va dura misiunea și când se va întoarce… Pe lângă acestea, salvatorul are și schimburi, printre care cel puțin o pereche de ciorapi și chiar o pereche de bocanci în plus. Să nu trebuiască… Mai ales că există o vorbă: „Picioarele ude – moartea pompierului”…

Șoferul polonez al unui autotren, care s-a răsturnat noaptea trecută la Păltinoasa, a rămas fără încălțări… Ghetele i-au fost prinse în bordul deformat al mașinii și a fost nevoit să le lase acolo.

Plutonierul adjutant Doru Boca (foto), șeful inimoasei gărzi de intervenție de la Gura Humorului, fără să stea pe gânduri l-a „încălțat” pe șoferul polonez cu proprii bocanci de schimb.

Partenerul său de drum, șoferul de rezervă, a fost transportat la spital cu o rană ușoară la cap, însă acesta a rămas la locul accidentului, iar bocancii dăruiți de Doru Boca s-au dovedit a fi de mare folos pentru el.

Chiar dacă e un gest normal, omenesc, îl felicităm pe colegul nostru, pentru că inimile mari se cunosc prin gesturile simple pe care le fac!”