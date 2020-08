Bode Miller in varsta de 42 de ani este un fost antrenor american de schi alpin al Cupei Mondiale. Acesta va colabora cu Institutul Academia de Leadership Civic pentru a lansa o academie de sporturi de iarna numita chiar Bode Miller.

Este vorba despre un program de invatare online conceput pentru iubitorii de schi, snowboarderi, schiori de fond si orice alt entuziast al sporturilor in aer liber, cu conditia sa fie copil in clasele 7-12.

Responsabilitatile lui Miller includ comunicarea directa cu elevii, impreuna cu crearea de continut video, antrenamente si seminarii web pentru a ajuta antrenorii clubului local sa-si instruiasca mai bine sportivii. Cel putin, acesta este modelul folosit in acest timp al pandemiei COVID-19 cu scopul de a-i pregati pentru taberele de ski din iarna. In acelasi timp, Miller are in vedere deschiderea unei scoli fizice in apropiere de locul Big Sky in Montana, unde el si familia lui isi petrec iernile.

„Acesta este un an ce schimba total modul de desfasurare al jocurilor sportive, chiar si pentru cele de iarna”, a spus Miller intr-un interviu. Proiectul Academiei de sporturi de iarna a lui Miller este deja in lucru de aproximativ 1 an. Cu toate acestea, el a accelerat recent deschiderea programului, din cauza pandemiei coronavirusului.

Miller a mai spus ca isi doreste sa se dezvolte mai multe astfel de initiative in mediul online pentru ca cei mici sa poata urmari pasiunile lor. Poate chiar sa isi descopere unele noi.

Desi programul sau este inca la inceput – tocmai a fost lansat recent – au fost deja aproximativ 100 de elevi care si-au exprima interesul pentru a invata sa schieze. Aceasta este o afacere mare pentru Miller, care a participat la Carrabassett Valley Academy din Maine, o academie privata de ski si de snowboarding la baza Muntelui Sugarloaf.

Motivatia lui pentru sporturile de iarna a pus bazele unei cariere in care a devenit campion mondial de doua ori la Cupa Mondiala si i-a dus la sase medalii olimpice, inclusiv de aur la Jocurile de la Vancouver din 2010.

Miller nu va fi doar imaginea programului pe care l-a initiat. El va sustine webinarii si va face videoclipuri cu antrenamente si sfaturi legate de ce l-a ajutat pe el sa aiba o cariera de succes. Se bazeaza pe expertiza Academiei ICL pentru a include elemente scolare. Aceasta academie isi are radacinile in principiile Scolii Dwight, o scoala independenta de renume international fondata in anul 1872.

Unele dintre numele care care au fost implicate in calitate de consilieri pentru Academia ICL sunt Alicia Keys, Malcolm Gladwell, Monica Seles, Dhani Jones si nu in ultimul rand Miller, care insa si-a dus implicarea la un alt nivel. In plus, de cativa ani Miller este prieten cu Kirk Spahn, fondatorul ICL Academy.

Clasele academiei virtuale de sporturi de iarna pentru copii integreaza multe tehnici in metodele de predare. Astfel copiii pot vedea in mediul virtual anumite miscare sau viraje, dar si care sunt pozitiile necesare pentru a practica astfel de sporturi.

Bode Miller a mai declarat faptul ca a deschis aceasta academie in speranta ca tot mai multi copii vor descoperi sporturile de iarna chiar de la ei de acasa si ca vor dori intr-o zi sa mearga intr-o vacanta de iarna chiar pentru a le practica fizic. Desi nu se compara mediul online cu practica in realitate, acestia vor putea sa deprinda notiuni de baza care ii vor ajuta sa invete mai usor si mai rapid sa schieze.