De cinci luni artistul, soţia şi cei doi băieţi ai lor s-au mutat în Dobroeşti, Argeş, şi sunt foarte fericiţi de schimbarea făcută. Se spune că omul sfinţeşte locul, aşa că cei doi soţi încearcă să pună pe picioare un proiect pentru copiii din zonă, intitulat “Atelier de Joacă”, şi muncesc cot la cot pentru a-l definitiva, potrivit click.ro.

“Dragi copilaşi, părinţi şi bunici, în curând dăm startul către o direcţie bună în viaţă! Proiectul «Atelierul de joacă» are visuri mari, este locul unde copiii vor fi formaţi pentru viitor! Vor învăţa ce înseamnă competiţia sănătoasă, vor învăţa dragostea pentru aproape, cum să fie de ajutor în familie, vor fi ajutaţi să-şi descopere darurile şi perfecţionaţi în sensul acesta. Ateliere de bucătărie, seri de vizionat filme sau desene educative, ateliere de pictat, lego, ore de canto cu Bodo (Proconsul), crafturi, jocuri, jucării, competiţii de tot felul şi câte şi mai câte”, este anunţul de pe pagina Atelier de Joacă, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/bodo-de-la-proconsul-isi-face-gradinita-la-tara