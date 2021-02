Henri Murger a fost unul dintre puținii poeți nevoiași din Parisul secolului al XIX-lea care au reușit să-și transforme experiențele vieții duse pe Malul Stâng într-o poveste profitabilă.

Născut în Paris în 1822, Murger a fost fiul unui croitor și al unei portărese, iar educația lui oficială s-a oprit la vârsta de 13 ani. Primele sale creații nu s-au distins prin nimic și a trăit adesea în sărăcie, cu o sănătate precară, dar romantismul și veselia Parisului din secolul al XIXlea l-au fascinat. Când abia împlinise 20 de ani a început să scrie povestiri în foileton despre viața boemă de la mijlocul deceniului al cincilea al acelui secol.

În creațiile lui apăreau radicalii, rebelii și, mai presus de toate, artiștii care respingeau valorile burgheze, preferând în schimb ceea ce considerau a fi onestitatea creației artistice și suferind de privațiunile care adesea o însoțeau, hotărâți să ducă o viață independentă, de muncă și de plăceri. El a denumit viața boemă „la préface de l’Académie, de l’Hôtel- Dieu ou de la Morgue” (prefața Academiei Franceze, a spitalului sau a morgii).

Dacă sunteți un împătimit al operei, una dintre istorisirile lui Murger vă va suna cunoscută: „Pe vremea aceea, marele filosof Gustave Colline, marele pictor Marcel, marele muzician Schaunard și marele poet Rudolphe, așa cum își spuneau unul altuia, frecventau cu regularitate cafeneaua Momus, unde erau cunoscuți drept cei patru muschetari, dat fiind că erau mereu văzuți împreună. De fapt, cei patru veneau împreună, plecau împreună, jucau împreună și, uneori, nu-și plăteau băuturile împreună, întotdeauna într-o armonie demnă de Orchestra Conservatorului”. Rudolph, desigur, era un portret al lui Murger însuși.

Povestirile lui Murger au devenit atât de populare încât, în cele din urmă, acesta a contopit câteva dintre ele într-o piesă numită La Vie de Bohème, un succes instantaneu al zilei. Autorul a fost celebrat de către Victor Hugo, lăudat de Ludovic Napoleon și decorat cu Legiunea de Onoare. Dar n-a apucat să se bucure prea mult de celebritate și avere. El s-a stins din viață la numai 39 de ani.

Din păcate, Murger n-a mai trăit până în seara de 1 februarie 1896, când opera lui Giacomo Puccini Boema, bazată pe piesa lui Murger, a fost interpretată pentru prima oară la Torino. Acum, la mai bine de un secol de la premieră, Boema rămâne opera cu cele mai multe producții și interpretări din câte au fost scrise vreodată.

1328: Moare regele Carol al IV-lea al Franței, ceea ce pune capăt dinastiei Capețienilor după trei sute patruzeci și unu de ani, și începe dinastia de Valois, cu Filip al VI-lea.

1650: Filosoful francez René Descartes moare la Stockholm.

1793: Marea Britanie declară Franței un război care avea să dureze timp de 22 de ani.

Geo Alupoae, critic de teatru și impresar artistic la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava