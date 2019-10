Aproximativ 30 de pomicultori, furnizori de materiale şi produse specifice pentru agricultură, producători şi procesatori de lapte şi carne, apicultori, legumicultori și meşteri populari sunt prezenți în zilele de 19-20 octombrie la Fălticeni la cea de-a XVI-a ediție a Târgului Mărului care se desfășoară în zona centrală a municipiului. Evenimentul este organizat de Primăria municipiului Fălticeni în parteneriat cu Asociaţia Pomicultorilor din Bazinul Pomicol Fălticeni, Cooperativa „Livezile” Fălticeni, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Suceava, Consiliul Judeţean Suceava, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, Asociaţia „Produs în Bucovina”, Centrul Cultural Bucovina, şi Asociaţia Culturală „Vatra Satului”.

Parada fanfarelor țărănești și spectacole folclorice de calitate

Deschiderea oficială a târgului a fost făcută sâmbătă, 19 octombrie, în prezența prefectului Mirela Elena Adomnicăi, a primarului de Fălticeni, Gheorghe Cătălin Coman, a deputatului Alexandru Rădulescu și a directorului general al APIA, Adrian Pintea. Aceștia au făcut un tur al târgului s-au întreținut cu producătorii și au apreciat calitatea soiurilor de mere expuse spre vânzare. Tot sâmbătă a avut loc și o paradă a fanfarelor țărănești pe Aleea pietonală iar în sala ”Pictor Aurel Băeșu” s-a desfășurat seminarul ”Pomicultura, trecut, prezent și viitor” la care au participat reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltorii Rurale. Din programul primei zile a târgului nu au lipsit spectacolele folclorice. Pe scena special amenajată în centrul municipiului au evoluat Ansamblul Folcloric “Doruleţul” şi Ansamblul Folcloric “Stejărelul”, conduse de prof. interpret Maria Tanasă, Grupul vocal instrumental „Dorul Şomuzului” din Hîrtop, Trupa de dansuri populare „Cetiniţa” a Căminului Cultural Boroaia, Ansamblul Folcloric “Florile Bucovinei” din Rădăuţi, Grupul “Moldava” al Clubului Copiilor Fălticeni, îndrumător prof. Lenuţa Rusu.

Coman: ”Este o datorie a administrației publice locale dar și a tuturor să valorificăm produsele autohtone și să consumăm cu prioritate produse românești”

”Târgul Mărului este o manifestare deja devenită tradițională. Vremea e frumoasă, oamenii sunt buni, primitori. Am făcut o tură de piață și am văzut foarte multe produse de calitate niște mere care arată extraordinar și care în mod sigur sunt și foarte gustoase. Adresez o invitație tututor să vină la Fălticeni să cumpere mere de Fălticeni. Sunt frumoase, gustoase, sănătoase, ecologice, și cred că e o datorie a noastră a administrației publice locale dar și a tuturor să valorificăm produsele autohtone și să consumăm cu prioritate produse românești. Am luat decizia de a realiza acest eveniment aici în zona centrală a municipiului chiar dacă piața de aici este în renovare. Este în zona centrală pentru că și mărul reprezintă un element central în tot ceea ce înseamnă zona și economia Fălticeniului așa că vă așteptăm oameni buni cu drag. Haideți la Fălticeni. Veniți să cumpărați mere de Fălticeni. Sunt cele mai bune. Vă garantează primarul municipiului Fălticeni”, a declarat primarul Gheorghe Cătălin Coman.

Adomnicăi: ”Îmi doresc ca toți cei care participă fie în calitate de producători fie în calitate de cumpărători să aibă de câștigat de pe urma acestei a XVI-a ediții a târgului”

”Apreciez faptul că în ciuda lucrărilor care se execută la Piața Nada Florilor ceea ce este un lucru bun pentru municipiul Fălticeni domnul primar nu a suspendat anul acesta și a organizat a XVI-a ediție a Tîrgului Mărului, o ediție care se bucură și de o vreme foarte frumoasă ceea ce cred că va contribui și la o participare mai numeroasă și pe cale de consecință o vânzare mai consistentă pentru producătorii care au confirmat participarea la acest târg într-un număr destul de mare. Asta ne face să apreciem că și recolta de anul acesta este o recoltă bună și îmi doresc ca toți cei care participă fie în calitate de producători fie în calitate de cumpărători să aibă de câștigat de pe urma acestei a XVI-a ediții a târgului și să ne revedem și le cea de-a XVII-a ediție pe o piață renovată”, a declarat prefectul Mirela Elena Adomnicăi.

Pintea: ”Sperăm ca în viitoarea politică agricolă comună să fie mult mai multe forme de sprijin pentru producătorii locali”

”Sunt pentru prima dată în municipiul Fălticeni. Îmi place. Este un orășel micuț, cochet. Mă bucur și mulțumesc pentru invitație. Categoric, atât Ministerul Agriculturii cât și noi prin formele de sprijin pe care le acordăm susținem producătorii locali, produsele autohtone și de ce nu să sperăm și pe viitor în viitoarea politică agricolă comună că vor fi mult mai multe forme de sprijin pentru producătorii locali”, a declarat directorul general al APIA, Adrian Pintea.

Rădulescu: ”Asistăm la o adevărată expoziție, o adevărată formă de artă vizuală”

”Pentru mine este unul din cele mai frumoase momente publice din timpul anului care se produc în Fălticeni. Dacă vă uitați în jur în afară de calitatea în sine a merelor și a celorlalte produse expuse cred că asistăm la o adevărată expoziție, o adevărată formă de artă vizuală care a fost întregită și de o idee foarte bună a primarului municipiului prin faptul că azi a fost făcut cetățean de onoare Maestrul Radu Bercea un pictor în opera căruia mărul se regăsește foarte des. Am asistat la o împletire foarte armonioasă a artei cultivării mărului și a artei în sine a picturii. În jurul nostru este un adevărat peisaj pe care de acum încolo avem timp să-l savurăm”, a declatat deputatul Alexandru Rădulescu.

Duminică, o nouă zi plină la Târgul Mărului de la Fălticeni

Programul zilei de duminică 20 octombrie debutează la ora 10 când se deschide Târgul de mere și produse agroalimentare. De la ora 12.30 la ora 19 cei prezenți vor putea urmări spctacole folclorice cu Ansamblurile folclorice şi formaţii artistice de la Clubul Copiilor Fălticeni conduse de prof. Lidia Zugravu şi Liviu Chelaru, Grupul Folcloric Pojorâta, Ansamblul Folcloric “Obcina Stânişoarei” din Mălini, Ansamblul Folcloric “Străjerii” din Dolheşti şi Ghiorghiţă Rotaru, George Cojocărescu şi Ansamblul “Plaiuri Băcăoane”, Ansamblul “Floare de Mălin” din Mălini, Ansamblul sătesc „Megieşii” Cornu Luncii, Ciprian şi Doina Petroae, Florentina Moldovan, Graţiela Bălan, Cristina Maria Buhă, Constantin Bahrin şi Ansamblul “Balada” din Gura Humorului, Grupul Folcloric “Balada” din Fălticeni.