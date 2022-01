Vicepreședintele PNL, deputatul sucevean Bogdan Gheorghiu cere conducerii organizației județene PNL Suceava, întrunirea de urgență a forului statutar al partidului cu propunerea de a declanșa procedura de excludere din partid a primarului comunei Bonsaci, Neculai Miron, pentru încălcarea statului PNL prin atacuri repetate la adresa conducerii partidului. „Cireașa de pe tort” s-a produs astăzi când în prezența liderului AUR, Geoerge Simion, primarul a semnat pentru suspendarea președintelui României. ”Astăzi, am constatat încă o dată că Neculai Miron are un comportament care îl poziționează la mare distanță de Partidul Național Liberal. Primarul localității Bosanci pare să uite că dezvoltarea localității se datorează implicării PNL atât la nivel guvernamental, cât și la nivel județean. În calitate de vicepreședinte al PNL am solicitat, în această seară, conducerii organizației județene PNL Suceava, întrunirea de urgență a forului statutar al partidului cu propunerea de a declanșa procedura de excludere din partid a domnului Neculai Miron, primarul comunei Bosanci, județul Suceava. După încălcarea statutului PNL cu atacuri repetate la adresa conducerii și a partidului, astăzi, 22 ianuarie, l-am văzut pe domnul Miron cum se alătură unei acțiuni de strângere de semnături pentru suspendarea președintelui României.

Gestul domnului Miron este incalificabil și este clar că acesta nu mai îndeplinește condițiile pentru a fi membru PNL.

La ora actuală, organizația PNL Suceava, una dintre cele mai puternice organizații liberale din țară, numără jumătate din primarii județului și se concentrează pe proiecte de dezvoltare a fiecărei comunități. Sunt convins ca toți membrii de partid sunt jigniți de atitudinea avută în ultima perioadă de domnul Neculai Miron, iar solicitarea mea nu are alt scop decât restabilirea normalității”, a declarat Gheorghiu.