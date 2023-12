Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a declarat, astăzi, că deputatul social democrat sucevean Gheorghe Șoldan „spune neadevăruri și trece la atac la persoană” deoarece vrea să convingă conducerea PSD de la București că merită să fie candidat la președinția Consiliului Județean Suceava și să arate că are curaj să-l atace pe Gheorghe Flutur. „Este o strategie, dacă se poate numi așa, naivă, cu care pierde din start. Președintele CJ Suceava Gheorghe Flutur este unul dintre cei mai performanți oameni din administrația publică locală românească și vin cu câteva argumente.

Gheorghe Flutur a fost ales președinte pentru trei mandate și de fiecare dată a avut majoritatea singur, adică doar cu PNL. În prezent, împreună cu echipa liberală, președintele PNL Suceava are proiecte derulate și în curs de peste 2 miliarde €. Județul Suceava, condus de Gheorghe Flutur, cunoaște cele mai mari transformări în dezvoltarea sa. Câteva exemple sunt Spitalul Județean Suceava, transformat recent în spital clinic, care a fost total modernizat, investindu-se peste 100 milioane €, Aeroportul Suceava, care a devenit al cincilea aeroport din țară ca număr de pasageri, cu peste 800.000. Toate localitățile din Suceava au proiecte de dezvoltare, județul având cea mai mare sumă din țară pe Programul Anghel Saligny, circa 600 milioane €. Județul Suceava are primul și singurul OMD pe turism care funcționează în România, promovarea Bucovinei fiind foarte vizibilă. Proiectele transfrontaliere cu Ucraina merg foarte bine, proiectele pentru Autostrada Moldovei și Autostrada Nordului, cu implicarea directă a Consiliului Județean Suceava, au studii finalizate, acestea fiind alte și alte exemple care anulează atacurile mincinoase și penibile ale deputatului despre care vorbeam. Votul de anul viitor va arăta cine are dreptate”, a transmis Gheorghiu.