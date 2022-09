Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a declarat că alte patru localități sucevene vor beneficia de Programul de construire de creșe desfășurat de Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. El a precizat că astăzi a fost anunțată aprobarea finanțării a încă 33 de creșe. „Vestea că tinerele familii din Baia, Dolhasca, Liteni și Moara vor fi printre cele care vor beneficia de creșe noi, moderne și eficiente din punct de vedere energetic, în care copiii vor avea parte de atât de importanta educație timpurie este o bucurie pe care cred că o împărtășim cu toții. Prin astfel de măsuri ne asigurăm că aceste comunități se vor dezvolta, că tinerii au un motiv în plus să rămână acasă sau chiar să se întoarcă în țară, iar bunicii își vor plimba liniștiți nepoții”, a spus Bogdan Gheorghiu, care a adăugat că cele patru creșe ce vor fi construite prin PNRR în cele patru localități sucevene vor avea o capacitate de câte 40 de antepreșcolari.

„Construcția se va face după un proiect tip, elaborat de minister, care vine în ajutorul autorităților publice locale și care va diminua timpul necesar construcției. Până în prezent, din fonduri guvernamentale și europene (prin PNRR), Ministerul Dezvoltării finanțează în proporție de 100% un total de 184 de creșe”, a încheiat Gheorghiu.