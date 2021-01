Declarația ministrului culturii, Bogdan Gheorghiu, la sărbătorirea Micii Uniri:

„Astăzi sărbătorim Mica Unire, înfăptuită la 24 ianuarie 1859, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Valahiei (Țara Românească), după ce la data de 5 ianuarie 1859 fusese ales ca domnitor al Moldovei. A fost ziua în care, la zece ani de la Revoluţia din 1848-1849, dorințele românilor de unire într-un stat independent se împlineau.

Unirea a fost consolidată însă de succesorul său, principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, după înlăturarea de la putere a lui Alexandru Ioan Cuza în 1866, iar constituția adoptată în acest an a denumit noul stat România.

24 ianuarie este o zi importantă pentru români și ne-o amintim an de an pentru că unirea celor două principate române a reprezentat un prim pas important către formarea și consolidarea statului modern român. A fost momentul de la care au început reformele administrative, politice, economice și sociale sub conducerea noului domnitor.

România a avut conducători vizionari care ne-au creat ca neam și au rămas în istorie prin faptele lor. Îi cinstim an de an pentru moștenirea lăsată și o transmitem mai departe generațiilor viitoare.”