Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a transmis un mesaj Ziua Națională a României în care arată că „1 Decembrie ne oferă prilejul de a omagia și a ne uita cu admirație la faptele înaintașilor noștri, datorită cărora noi astăzi avem un stat”.

Vă prezentăm mesajul complet transmis de deputatul Bogdan Gheorghiu:

„Noi vrem să ne unim cu țara” – așa suna strigătul românilor adunați pe Câmpia Libertății de la Blaj în 1848. 70 de ani mai târziu, trecând prin vicisitudinile istoriei cu abilitate, dar nelipsindu-ne dramul de noroc, România a devenit mare, îndeplinindu-se astfel un deziderat pe care îl purta în inimă toată suflarea românească.

Anul 1918 este încununarea efortului unei generații de excepție. Chiar dacă Revoluția de la 1848 din spațiul nostru a fost înfrântă, spiritul său a continuat să dăinuie peste decadele ce au urmat. Determinarea unor personalități precum Ion C. Brătianu, C. A. Rosetti, Avram Iancu, Nicolae Bălcescu, Alexandru Ioan Cuza sau Vasile Alecsandri de a ridica o națiune liberă și suverană nu s-a lovit de gândul abdicării de la acest înalt țel. Elita politică românească, în congruență deplină cu poporul român, a reușit să creeze un stat (1859), a obținut independența acestuia (1877) și a realizat desăvârșirea edificiului național (1918).

Ziua de 1 Decembrie ne oferă prilejul de a omagia și a ne uita cu admirație la faptele înaintașilor noștri, datorită cărora noi astăzi avem un stat, avem o țară pe care o numim România. Trebuie să ne reamintim mereu că splendida moștenire de care astăzi ne bucurăm a fost făcută cu mari sacrificii, inclusiv de sânge. Acest lucru ne obligă să aducem veșnica recunoștință celor care nu își vor regăsi niciodată numele în cărțile de istoriei, celor mulți care au plecat pe front, dispuși să meargă până la gestul ultim, acela de a-și da viața pentru țara lor.

Deși ziua de 1 Decembrie semnifică istoric încheierea actelor de unire ale teritoriilor românești, regăsite până în acel moment în afara granițelor Patriei Mamă, îmi place să privesc această zi ca încununarea efortului istoric al națiunii române de a fi stăpână pe destinele sale, nedorind altceva decât dezvoltarea în armonie și pace între celelalte popoare.

La mulți ani, dragi români! La mulți ani, România!