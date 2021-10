Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a anunțat că Parcul Alexandru Sahia va fi readus la viață. El a arătat că acolo va fi amenajat un complex de bare, destinat activităților sportive, pe o fundație de beton acoperit de zgură, cu iluminat nocturne. ”Am promis că vom readuce la viață Parcul Alexandru Sahia din Rădăuți, iar acum a sosit momentul să facem primii pași în această direcție: un complex de bare, destinat activităților sportive, pe o fundație de beton acoperit de zgură, cu iluminat nocturn. Știm, se apropie sezonul rece și nu vom putea beneficia în totalitate de noul loc de agrement, dar sperăm să ne ofere un motiv în plus pentru așteptarea primăverii. Construim împreună, așa că este datoria noastră, a tuturor, să păstrăm lucrurile care se construiesc în comunitatea noastră. Chiar ne dorim să aflăm în comentarii și feedback-uri cum percepe populația acest proiect inedit, destinat comunității rădăuțene”, a declarat Loghin.

