Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, și-a exercitat dreptul la vot la secția 106 amenajată la Școala Gimnzială ”Bogdan Vodă”. ”Astăzi mai mult la oricând este nevoie de votul nostru. De aceea am votat astăzi la fel ca de fiecare dată când a fost nevoie pentru o Românie normală, pentru a o dezvolta în condiții bune și pentru un viitor luminos al copiilor și al nostru al tuturor”, a declarat Loghin la ieșirea de la urne.

