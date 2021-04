Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a anunțat astăzi că după o lungă perioadă în care au fost prezentate dezinformări și răutăți la adresa sa vrea să prezinte în mod clar și corect ceea ce a făcut din momentul în care a preluat conducerea acestui municipiu. Bogdan Loghin a subliniat faptul că în momentul de față, „conducerea care a căpușat Rădăuțiul în toată perioada postdecembristă și care a ținut Rădăuțiul timp de 30 de ani în subdezvoltare, este trimisă acasă”. În același timp, Loghin a prezentat în detaliu programul său de dezvoltare a municipiului Rădăuți.

Vă prezentăm în continuare declarația primarului Bogdan Loghin, structurată pe 12 puncte distincte:

„După o lungă perioadă de dezinformări și răutăți venite înspre mine, vin în fața dvs. cu unele precizări și informări:

1. Ca mijloc de comunicare rapid și transparent, cu voia dvs., voi folosi instrumentul care este la îndemâna oricui și anume: pagina personală de Facebook. 2. Am preluat mandatul pe data de 28 oct. 2020. 3. Am rezolvat majoritatea problemelor rămase neterminate de fostul primar, care, deși în decurs de 1 lună cât a durat transferul de putere, a făcut plăți de circa 1.370.000 €, tot nu a rezolvat situația tuturor plăților. 4. Am început să muncesc la lucrul cel mai dificil și anume la schimbarea mentalității funcționarilor în raport cu banul public, dar mai ales cu cetățeanul. (Am înființat ghișeul de primiri – eliberări documente al Serviciului Urbanism, care, odată cu schimbarea Organigramei, va suferi și alte modificări). 5. În luna decembrie a anului trecut am contactat virusul COVID19, fapt care mi-a îngreunat situația din toate punctele de vedere. Pe această cale țin să le mulțumesc tuturor cadrelor medicale care au vegheat și veghează la capetele tuturor bolnavilor. 6. Tot în acest timp, viceprimarul Ciprian Țarevici a condus primăria foarte bine, ținând cont de faptul că aparatul bugetar, Servicii Comunale și fostul manager al Spitalului nu au colaborat înspre ajutor, ci dimpotrivă și îi mulțumesc pentru aceasta. 7. După ce am revenit la serviciu, am început munca din plin, pentru a asigura funcționalitatea din toate punctele de vedere, administrativ, economic, tehnic (deszăpezit), am reușit să negociez eșalonarea datoriei Uriașe lăsate de Tătar Nistor 570.000€ la ACET, etc. 8. În acest moment, conducerea care a căpușat Rădăuțiul în toată perioada postdecembristă și care a ținut Rădăuțiul timp de 30 de ani în subdezvoltare, este trimisă acasă, lucru realizat cu greu, având în vedere conexiunile stabilite în timp acolo. Tot în această perioadă, noul director a identificat o serie de probleme la Servicii Comunale, (prezentate în ședința de CL), cărora încercăm să le găsim rezolvare. 9. La Spitalul municipal Rădăuți, în urma nenumăratelor PROBLEME GRAVE descoperite, (voi face referire la ele după data de 08.04.2021), fostul manager a fost demis, dar țin să vă informez că lucrurile funcționează foarte bine din toate punctele de vedere, ba mai mult, în curând vom veni cu vești foarte bune, în ceea ce privește dezvoltarea și investițiile din această unitate. (din câte observăm cu toții, lucrurile s-au calmat după plecarea domnului Andronachi, chiar dacă este supărat că va trebui să restituie Statului Român vreo 43.000€, sumă ce reprezintă “micul spor” primit Nelegal din pix de la Nistor Tătar. Cu alte cuvinte, domnul Andronachi nu a fost mulțumit că Statul Român cheltuia cu el 4.000€ pe lună, și a vrut 5.000€ pe lună, ca un adevărat “spartan”… Rușinos!) 10. Am afișat proiectul de buget pe 2021, proiect axat pe DEZVOLTARE, așa cum am promis, cu toate că datoriile astronomice moștenite ne micșorează viteza de dezvoltare foarte mult! Astfel, doresc să asfaltăm strada Bogdan Vodă și să modernizăm întreaga zonă, pentru a transforma această stradă într-o promenadă pe timp de weekend, vreau să asfaltăm anul acesta și str. Volovățului, str. Dobrogeanu Gherea, str. Tineretului, str. Sitarilor, str. Plugarilor, etc., investiţii în zona Colegiului Eudoxiu Hurmuzachi, ș.a.m.d. (voi detalia la prezentarea bugetului). 11. Am lucrat pentru a debloca anumite proiecte pe Fonduri UE (GAL-ul și AXA 13) fonduri care odată accesate, vor aduce foarte multe investiții diverse: ASFALT, creșă, blocuri, locuințe sociale, esplanada din zona centrală, în zona treptelor rămase în paragină, etc. 12. Cu toate că a fost extrem de dificil să ajungem în această fază, țin să vă spun că nimic nu a fost mai greu decât schimbarea organigramei. Cel mai dificil este să iei decizii care țin direct de oameni. Cu toate acestea, în primă fază am venit cu modificări, pe care le voi detalia public la momentul finalizării procedurii, pentru a completa prin redistribuire anumite compartimente care sufereau din acest punct de vedere reducând personalul din altele. În acest moment, circa 38 persoane care probabil nu se vor mai regăsi în schema de personal, vor aduce o economie la buget de circa 360.000€ anual! Aproape 1,5 mil € în 4 ani. Voi detalia mai exact la finalul procedurii.

La final, nu pot decât să vă mulțumesc pentru sprijin și încurajări, să vă rog să aveți încredere, pentru că doar împreună vom reuși și în același timp, vreau să vă Invit pe toți pentru că știu că suntem cei mai mari gospodari, să participăm împreună la MAREA CURĂȚENIE a primăverii pe care să o păstrăm corespunzător! Doamne ajută! TOTUL PENTRU RĂDĂUȚI !”